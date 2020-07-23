Мир, где женщин нельзя называть женщинами, чтобы не обидеть трансгендеров

Удивительные метаморфозы произошли в мире за июнь этого во всех смыслах аномального года.

Так, всего за месяц всемирно известная Джоан Роулинг неожиданно стала не только самой успешной писательницей современности, но и главной феминисткой планеты.

Как ей это удалось?

Очень просто! Для этого понадобился всего один твит!

Одно прогрессивное издание написало о том, как сильно ударила всемирная пандемия-2020 по женщинам и девочкам, с заголовком, который гласил, что в постковидном мире необходимо создать более равноправную среду для “людей, которые менструируют”.

В ответ на это Роулинг написала свой ставший уже легендарным твит:

““Люди, которые менструируют”. Кажется, было какое то слово для этих людей. Помогите-ка вспомнить. Wumben? Wimpund? Woomud?” (прим. - исковерканные вариации слова «женщина» («woman»).)

Писательница Джоан Роулинг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И что тут началось!

В твиттер Роулинг пришли транс-активисты и забросали ее угрозами убийством и изнасилованием, стали слать фотографии своих “женских пенисов”.

Актеры, сыгравшие главные роли в фильмах о “Гарри Поттере”, обвинили писательницу в трансфобии и начали ее травлю в соцсетях.

Работники издательства, которое готовит ее новую детскую книгу “Икабог”, потребовали отказаться от публикации и начать бойкот Роулинг.

Эдди Редмэйн - Звезда «Фантастических тварей» - попросил Warner Bros. отстранить Джоан Роулинг от работы над фильмами франшизы.

Роулинг, на секундочку, авторка идеи, продюсерка и сценаристка этого проекта.

Транс-активисты попытались захватить хэштэг #Икабог, под которым дети выкладывают свои иллюстрации к новой книге Роулинг, и стали постить под этим тэгом картинки порнографического содержания.

Два фанатских сайта о Гарри Поттере заявили о том, что они рвут связь с Роулинг.

Транс-активисты начали жечь книги Роулинг и призвали стереть ее имя из авторства Гарри Поттера и начать считать автором саги Дэниэла Радклиффа - актера, сыгравшего Гарри Поттера в Голливуде и возглавившего травлю Роулинг в сети.

Женщин, выступивших в поддержку Роулинг, стали увольнять с работы.

Откуда столько агрессии и что это за “люди, которые менструируют”?

Менструирующие люди или коротко “менструаторы” это новое обозначение в английском языке, которое призвано заменить слово “женщины”. Подразумевается, что человек, пользующийся этим новым обозначением, выдает в себе “тонкую” и “прогрессивную” личность.

Что это за прогрессивность, спросите вы, сводить человека к его репродуктивной функции, и почему нельзя пользоваться старым-добрым словом “женщины”? И вот за один этот вопрос вы будете обвинены в трансфобии, облиты помоями в соцсетях и возможно даже потеряете работу, если вы живете в Великобритании.

Квир-теория, которую продвигают транс-активисты, предлагает женщинам зонтичный термин “менструаторы”, дабы не оскорбить чувства трансгендеров.

Ну сами посудите, есть транс-женщины (люди, родившиеся мужчинами и сменившие пол на женский) и у них не может быть менструаций, многие из них даже операцию не делают, то есть оставляют мужские гениталии. Менструаций у транс-женщин нет, но они хотят и требуют, чтобы их называли женщинами.

Есть также транс-мужчины: эта категория, в свою очередь, имеет менструации, но категорически не желает называться женщинами.

И как же нам теперь говорить о проблемах, связанных с женской физиологией и репродуктивной системой, но не обидеть обе эти категории трансгендеров?

Правильно, надо говорить не женщины, а “те, которые менструируют”.

Вот так появилось слово “менструатор” для обозначения женщин, и стало правилом хорошего тона называть половину человечества именно так.

Обижает ли чувства женщин тот факт, что их теперь называют “менструаторами”, никого не волнует.

Появилась ли традиция из соображений политкорректности симметрично называть мужчин “эякуляторами”? Нет, удивительно, но мужчин так и оставили мужчинами, это слово ничьи чувства не задевает. А женщинам было предложено, как всегда, подвинуться и затнуться. В самом деле, скажите спасибо, что хотя бы “менструаторами” называют, могли бы и “свиноматками/грязноматками” какими-нибудь.

Вот на это новое языковое явление и была направлена ирония Роулинг.

Позже Джоан опубликовала на своем сайте статью, в которой подробно объясняет свою позицию по вопросам квир-теории и прав женщин.

И эта статья стала настоящим феминистическим манифестом, объединившим вокруг Роулинг не только британок, обеспокоенных наступлением транс-активизма на женские права, но и женщин всего мира.

В своем эссе Роулинг пишет:

“Мы переживаем самый женоненавистнический период времени на моей памяти. Еще в 80-е годы я представляла, что если у меня будут дочери, то они будут жить лучше, чем я. Но видя негативную реакцию на феминизм и то, насколько онлайн-культура насыщена порнографией, я понимаю, что сейчас девушкам живется значительно хуже. Я никогда не видела, чтобы женщин унижали и обесчеловечивали до такой степени, как сейчас. Начиная с «лидера свободного мира» с большим «послужным списком» обвинений в сексуальном насилии и хвастовством о «хватании их за киску» до движения инцелов («involuntary celibate», невольных девственников), которое свирепствует против женщин, не дающих им секса, и транс-активистов, которые заявляют, что TERF надо «побить и проучить»; и мужчины любых политических взглядов, похоже, согласны в одном: женщины напрашиваются на неприятности. Везде нам говорят сесть и заткнуться, а иначе…”

Джоан Роулинг опубликовала на своем сайте статью, в которой подробно объясняет свою позицию по вопросам квир-теории и прав женщин.Фото: EASTNEWS/AFP

“Я прочитала все аргументы о том, что женственность необязательно присуща женскому телу, и о том, что биологические женщины не могут притязать на общий опыт, и я нахожу их также глубоко мизогинными и регрессивными. Ясно также, что одна из целей отрицания важности биологического пола заключается в размывании идеи о том, что у женщин есть собственная реальность, обусловленная их полом, и что некто расценивает ее как угрозу, потому что она делает женщин сплоченным политическим классом. Сотни электронных писем, которые я получила за последние несколько дней, доказывают, что это размывание касается многих других. Женщинам теперь недостаточно быть транс-союзниками. Женщины должны принять и признать, что между ними и транс-женщинами нет существенной разницы.

Но, как говорили многие женщины до меня, женщина – это не костюм. Женщина – это не идея в голове мужчины. Женщина – это не розовый мозг, любовь к «Джимми Чу» или любым другим сексистским идеям, которые сейчас почему-то называют прогрессивными. Кроме того, «инклюзивный» язык, который называет женщин «менструаторами» и «людьми с вульвой», многие женщины считают бесчеловечным и унизительным. Я понимаю, почему транс-активисты считают этот язык уместным и добрым, но для тех из нас, кому грубые мужчины плевали вслед и выкрикивали оскорбления, он не нейтрален, но враждебен и отчужден”.

Травля Роулинг, которая в доброжелательной и спокойной форме пытается обсудить проблемные аспекты квир-теории, волнующие многих женщин, поскольку непосредственно затрагивают их права и безопасность, сделала ее настоящей героиней феминистического движения и фигурой, вокруг которой объединились женщины со всего мира.

Порнографический флешмоб, устроенный транс-активистами в качестве мести Роулинг за то, что она привлекла внимание общественности к неудобным для них темам, был остановлен женщинами разных стран, которые, не сговариваясь, начали круглосуточно (все живут в разных часовых поясах) патрулировать аккаунт Роулинг и заваливать Твиттер тысячами жалоб на фотографии “женских пенисов” транс-активистов под детскими рисунками так, что эти фотографии удаляются практически сразу после публикации.

Женщины в знак солидарности с Роулинг начали покупать Гарри Поттера и снова вывели всю сагу в топ продаж на Амазоне - 7 позиций из 10 самых популярных книг в разделе фикшн (не детская литература!)

Травля Роулинг это типичное проявление так называемой cancel culture или "культуры бойкота”, получившей распространение в странах Запада.

Недавно против этой культуры выпустили открытое письмо 150 писателей, ученых и общественных деятелей, включая Джоан Роулинг, Ноама Хомски, Салмана Рушди, Гарри Каспарова, Маргарет Этвуд, Мартина Эмиса, Малкольма Гладуэлла, Глорию Штайнем и других.

"Слишком часто слышны призывы к скорой и суровой расправе за то, что кажется кому-то выходом за рамки допустимой свободы слова и мысли".

"Редакторов убирают за публикацию неоднозначно воспринимаемых текстов, изымаются книги, журналистам запрещают освещать определенные темы, преподаватели попадают под расследование за цитирование в классе литературных произведений, исследователя увольняют за распространение им своей работы, ранее получившей признание академического сообщества, руководителей организаций выгоняют за неудачные оговорки".

"Возникает самоцензура писателей, деятелей искусства и журналистов, которые боятся за свое жизненное благополучие, если они отклонятся от общей линии или хотя бы поддерживают ее недостаточно рьяно”.

Это очень своевременное письмо и, я надеюсь, оно окажет влияние на общественный договор и сделает понятие “свобода слова” great again.

Мир, в котором можно лишиться работы за то, что написала в соцсетях, что “пол это биологическая реальность”. В котором социальные активисты требуют стереть имя автора из его книг и проектов за призыв называть женщин женщинами, а не менструаторами. Ученым не дают заниматься беспристрастными исследованиями из-за того, что результат научных открытий может кого-то обидеть. Это какое-то королевство кривых зеркал, ожившие оруэлловские антиутопии. Путь к деградации общества.

PS: На фото транс-активист угрожает оружием женщинам, которых называет еще одним модным словом “терф”. Терф это траснс-эксклюзивные радикальные феминистки, но на практике все женщины, которые не считают своими сестрами вот таких милых дам, и не желают делить с ними женские пространства (туалеты, душевые, тюрьмы и тд).

Транс-активист пишет нам, что не только у инцелов есть оружие.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Транс-активист пишет нам, что не только у инцелов есть оружие (инцелы - это мужская организация, совершающая теракты, направленные на убийство женщин) и выкладывает свой арсенал, который планирует применять против терф.

Это типичный представитель транс-активистов, которые нападают в соцсетях на Роулинг, называя ее трансфобкой и человеконенавистницей.

Источник текста: страница автора в Facebook.

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