Пособие на ребенка в троекратном размере: кому полагается и как получить

Часть россиян в августе может получить детские пособия в тройном объеме. Напомним, президентские выплаты необходимо успеть оформить до 1 октября 2020 года. Внимание, три выплаты получат те, кто ранее по каким-то причинам не подавал заявления на пособия.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная выплата 5 000 рублей с апреля по июнь положена всем российским семьям с детьми до трех лет, проживающим на территории РФ независимо от уровня дохода. Право получить выплату возникает, если ребенок родился или был усыновлен в период до 1 июля 2020 года. Выплата положена только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно. Если ребенку исполнится три года в мае, ежемесячная выплата положена за два месяца. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

2. Первая единовременная выплата 10 000 рублей за июнь предоставляется на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, которому 16 лет исполнилось не позднее 11 мая 2020 года.

Вторая единовременная выплата 10 000 рублей за июль выплачивается на каждого ребенка от 0 до 16 лет. При поданном заявлении на выплату 5 000 рублей или выплату 10 000 рублей, вторые 10 000 рублей за июль начислят автоматически.

Пособия положены детям старше трех летФото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. На детей от 3 до 7 лет положена еще одна выплата, если семья является малоимущей. Среднедушевой доход семьи должен быть меньше регионального прожиточного минимума (в среднем по стране, порядка 11 тысяч рублей на члена семьи). В таком случае на ребенка выплачивается ежемесячное пособие в размере половины регионального прожиточного минимума (в среднем по стране — около 5500 рублей).

Таким образом, те, кто еще не подавал заявления на выплаты, могут получить деньги за все предыдущие месяцы сразу. Так, например, семьи с детьми до 3 лет могут получить тройную выплату в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь, а также 10 000 рублей за июль.

Россияне, проживающие за рубежом, право на выплаты не имеют.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ

Чтобы получить выплату, нужно направить заявление через личный кабинет на портале Пенсионного фонда или портале Госуслуг. На этих сайтах есть специальная форма. Подача заявлений происходит буквально в несколько кликов. Никакие дополнительные документы собирать не потребуется – ПФР самостоятельно запросит все необходимые сведения. Если же по каким-то причинам в базах нет информации о ребенке, в отделение ПФР придется обратиться лично со свидетельством о рождении ребенка.

Заявление нужно подать до 30 сентября включительно. Далее на счет переведут сразу все выплаты с мая по июль в случае, если семья их не получала.

Также можно подать личное заявление в отделении ПФР или в МФЦ. Кроме того, можно подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда, без привязки к месту прописки. Заявление может подать отец или мать ребенка, либо законный представитель.

Заявление можно подать на портале ГосуслугФото: Алексей БУЛАТОВ

В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 16 ЛЕТ

Выплата полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо 16-летие они отметили с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно. Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (дата вступления в силу указа о выплате) права на средства нет.

Получить исчерпывающую информацию и задать вопросы сотрудникам Пенсионного фонда можно на сайте.

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