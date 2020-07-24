Екатерина Гусева показала, как превратилась в Екатерину Великую

Спрос на Екатерину II среди киноделов никак не ослабевает. За Петра I даже немного обидно. Кто только не успел переиграть императрицу за последнее время: Наталья Гундарева (телеспектакль «Капитанская дочка»), Светлана Крючкова («Царская охота»), Кристина Орбакайте («Виват, гардемарины!»), Марина Влади («Сны о России»), Марина Александрова («Екатерина»), Юлия Снигирь («Великая») — у нас, Кэтрин Зета-Джонс («Екатерина Великая»), Хелен Миррен («Екатерина Великая»), Эль Фаннинг («Великая») — у них.

Теперь к выходу готовится новый проект, где Екатерину II сыграет звезда «Бригады» Екатерина Гусева. Актриса уже показала себя в образе царицы, разместив фото в инстаграм.

Проект снимают в Петергофе и Ломоносове (Ораниенбаум) — в императорской резиденции Петра III и Екатерины II. Занимаются им Михаил Антыков и Сергей Захаров — специалисты по новомодному формату VR (виртуальная реальность 360°). В таком же ключе режиссер и продюсер выпускали ленту про главный музей Петербурга «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве».

Эрмитаж. Погружение в историю. 360.При помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино, фильм в формате виртуальной реальности (Virtual Reality) создает иллюзию присутствия зрителя в реальном пространстве и позволяет ему стать участником событий с помощью специальных очков.

Такой формат съемки позволяет зрителю не просто наблюдать за действием или наполнением музея со стороны, а дает возможность стать полноценным участником событий и посетителем за счет объемной съемки множеством камер. Кино, которое получается на выходе, смотрят в специальных наушниках и очках.

Примерно так же, как и с Эрмитажем, будет построена работа с Екатериной Великой — она станет проводницей в мир прошлого и покажет свой любимый Китайский дворец изнутри, напомнит историческую повестку XVIII века и даже прокомментирует некоторые события современности. Все это — в подлинных «декорациях» того времени: дворцах и садах, в которых жила и гуляла императрица.

- Каждый из нас задумывался о том, что будет через несколько сотен лет там, где мы находимся сейчас, и именно такую возможность мы предоставим Екатерине Великой в нашем фильме, - объясняет идею режиссер Михаил Антыков. - Пройдя через самые сложные времена, фантастически красивый Китайский дворец и окружающий парк сохранили первоначальный вид и ощущение сказочного мира, который изначально и хотела создать Екатерина Великая. Технология виртуальной реальности позволит зрителям увидеть на все 360 то, чего уже сейчас нет.

Если Екатерина Гусева (в специальном парике и без глубокого грима) воплотит образ императрицы, то другие актеры помогут создать аутентичную атмосферу того времени: Дмитрий Воробьев сыграет итальянского архитектора Антонио Ринальди (спроектировал Исаакиевский собор, Дворец Петра III, Китайский дворец и проч.), Жанна Куприянова — французскую золотошвею Мари де Шель, руководившую работой над полотнами для Стеклярусного кабинета царицы, Олег Усенко — садовника Ламберти, что создал в Царском селе регулярные сады.

Новый VR-фильм планируют показать в рамках Международного культурного форума в ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге.

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