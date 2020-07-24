2020-07-24T17:12:06+03:00
Звезды

Театральные кассы вновь открылись: на большинство спектаклей цены не выросли

Культурная жизнь в столице постепенно восстанавливается после карантина
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Сотрудница театральной кассы за работой. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/АГН МОСКВАСотрудница театральной кассы за работой. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/АГН МОСКВА
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Не все, но многие московские театры в августе выходят из отпуска и приступают к репетициям. А самые оптимистически настроенные на днях открыли свои кассы, и вновь продают билеты (не только онлайн). Как, например, театр «Современник». И это после почти четырехмесячного перерыва! Какие еще новости?

В сентябре «Современник» не открывает новый сезон, а, напротив, закрывает старый. В течение месяца артисты будут играть спектакли, отмененные из-за коронавируса. В основном это будут кассовые и востребованные зрителями «Три товарища», «Три сестры», «Вишневый сад», «Враги. История любви», «Горе от ума», «Не покидай свою планету», «Папа»… И это логично: за время пандемии зритель отвык от театра. Его надо заново приручать лучшими постановками. А новый 65-ый по счету сезон «Современник» торжественно откроет 1 октября. В чем фишка, почему новый сезон откроется через несколько дней после закрытия старого, мы так и не поняли. Скорее всего, тут какие-то экономические соображения.

Как сообщили в пресс-службе театра, в сентябре, когда начнут играть спектакли, максимальная заполняемость зрительного зала составит 50%. Количество билетов будет лимитировано. На входе будут работать специальные рамки, измеряющие температуру каждого гостя, будут стоять и антисептики для обработки рук.

Билеты на премьерный спектакль «Папа» пока - от 2 000 до 12 000 рублей. Они еще есть в продаже. Надо напомнить, что в феврале ценовая вилка на эту постановку была: 2000 — 7000 руб.

Театр им.Пушкина открывает сезон комедией «Ложные признания» в постановке Евгений Писарева. 30 августа, 22, 23 сентября спешите видеть в новом спектакле Викторию Исакову, Веру Алентову, Андрея Заводюка, Анну Бегунову, Бориса Дьяченко и других. Первые показы увидят зрители, которые из-за пандемии не смогли воспользоваться билетами, купленными на апрель, когда и была запланирована премьера. Многие тогда отказались сдавать билеты и согласились прийти в сентябре. Остатки билетов в два дня раскупили. На другие спектакли текущего репертуара театра им.Пушкина уже два дня идут продажи. Вроде бы цены не поднялись и билеты в доступе.

Театр на Таганке откроется 9 августа проектом «Открытая репетиция». В августе пройдет четыре представления, все - на малой сцене. Цена билета - 500 рублей, несмотря на шахматную рассадку. Однако, доступненько... Кстати, зайти в зрительный зал можно будет только в маске (тем, у кого масок нет, выдадут на входе).

Полноценная премьера - спектакль «Снегурочка» по одноименному произведению Александра Островского, - которая была запланирована на март, состоится 25 сентября. Спектакль полностью готов, осталось только ввести Константина Крюкова на роль Мизгиря.

23 июля Театр Наций тоже открыл продажу билетов на спектакли сентября. И сразу пообещал в первый осенний месяц выпустить три премьеры. Все они минувшей весной пострадали от коронавируса. Как уверяют в театре, цены на билеты должны даже снизиться, хотя на основной сцене обязательна рассадка «два через два».

7 сентября состоится долгожданная премьера: «Страсти по Фоме». Постановка режиссера Евгения Марчелли повести Фёдора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Главную роль Фомы Опискина исполнит Авангард Леонтьев. В спектакле заняты Ольга Волкова, Виталий Кищенко, Анастасия Светлова, Юлия Хлынина и другие. Премьера была запланирована на март, но, не будем повторяться по какой причине, ее перенесли на сентябрь. Кстати, цены на билеты для Театра Наций очень божеские – 500 - 4500 рублей (до карантина были заявлены практически те же: 300 – 5000 руб.).

На Малой сцене Театра Наций 1 и 2 сентября покажут мольеровского «Лекаря поневоле» в постановке Олега Долина. Премьера должна была состояться в мае.

На следующий день - еще одна перенесенная премьера. На Основной сцене 3 и 4 сентября - «Разбитый кувшин» с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли. Цены - от 500 до 6000 руб..

ИСТОЧНИК KP.RU

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