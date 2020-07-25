Премьера Мишустина: глава правительства впервые выступил с годовым отчетом перед Госдумой

Премьера Мишустина

Жанр отчета премьер-министра перед Госдумой настолько уже вошел в современную политическую практику России, что не сразу можно вспомнить, что такого формата в России еще совсем недавно не было в принципе. В законодательство новелла об обязательной отчетности главы правительства перед парламентом была внесена в только в 2008 году. До этого премьер, да и члены кабинета министров, ходили в Госдуму, когда хотели, а когда не хотели – не ходили.

Интересно, что до 2020 года с подобным отчетом выступали только два человека — Владимир Путин, во время премьерства которого эта практика возникла, и Дмитрий Медведев, который был премьером с 2012 по начало текущего года. На этой неделе перед парламентариями отчитывался новый премьер-министр - Михаил Мишустин. Одно это обстоятельство уже повышало интерес публики: как глава правительства будет держать удар, и насколько в целом будет содержательным его первое большое выступление перед депутатами нижней палаты.

Можно смело утверждать, что премьера удалась. Даже лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что хочет "поблагодарить председателя правительства и команду", потому что "они выбрали верные ключевые позиции, они честно изложили, что происходит". И продолжил: "Мы провели встречу с председателем правительства, министрами, замами, изложили свои предложения. Почувствовали, что и его службы стали работать более оперативно, скорее отвечают, лучше вникают в суть проблем, регулярно звонят и советуются. Это нормальный стиль". В устах главы КПРФ, вечно недовольного действиями кабинета министров и критикующего практически все решения социально-экономического блока, включая бюджетное планирование, такая оценка — это положительная оценка правительству за первые месяцы его работы в новом составе.

Нашлись, впрочем, критики за пределами стен парламента, поспешившие попенять на отсутствие конкретных плановых показателей в докладе главы Кабмина. Жалобы звучали на то, что выступление якобы носило общий характер и на неконкретность обозначенных направлений развития страны. Здесь стоит отметить, что доклад перед парламентариями — совершенно особенный формат. Это не ФЦП, не бюджетное послание, а в данном случае — даже не отчет об успехах по итогам многолетней работы. В официальной стенограмме текст выступления Мишустина занимает более тридцати страниц, и если со всеми подробностями раскрыть каждый тезис из него, то депутаты слушали бы премьера до сих пор, ночуя в зале заседаний без перерыва на еду и водные процедуры. Выступление главы правительства вместе с ответами на вопросы длилось несколько часов. И по его итогам большинство представителей парламентских партий были удовлетворены ответами на заданные ими вопросы. Куда уж конкретнее?

А вообще, не надо забывать, что нынешний кабинет сформирован около полугода назад. И что это были за месяцы! Два сильнейших внешних шока для российской экономики ударили по ней практически одновременно. Разумеется, речь идет о резком и обвальном падении цен на нефть и о пандемии коронавируса, когда почти вся экономическая жизнь на планете была в известном смысле поставлена на паузу. Последствия этих двух ударов — и это признал премьер — пока еще до конца не преодолены, так что хвастаться рано. Речь шла только о первоочередных мерах по преодолению наиболее значимых последствий кризиса, которые предпринимало правительство.

«Правительство работало буквально круглосуточно», - сказал депутатам Мишустин. И это - точно не преувеличение. По сути, правительство работало в форме военного штаба в условиях полномасштабной мировой войны. Войны с противником невидимым, но оттого не менее опасным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791928" frameborder="0"></iframe> Мишустин оценил успех России в борьбе с коронавирусом.

С такого вида кризисом ни Россия, ни остальной мир не сталкивались никогда: закрыты границы и аэропорты, повсеместно введен жесткий карантин, а мир буквально парализован страхом. Кстати, командная работа в штабном режиме — почти как в ставке ВГК в годы Великой Отечественной - позволила сделать стратегические выводы из тактических поражений первых месяцев "войны" с вирусом. В частности, было принято системное решение о выделении 500 млрд на модернизацию фундамента здравоохранения - первичного звена. Его полная реструктуризация должна быть проведена в течение всего пяти лет. Это итог работы правительства как единой команды.

Нет сомнений, что выступление Мишустина в Госдуме было не только и не столько с отчетом о проделанной работе, сколько стратегией уже совершенных и запланированных действий. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Игра в долгую – главная характеристика штаба Мишустина. Кто сейчас вспомнит о том, как в марте и апреле критиковали правительство за якобы имевшие место нерасторопность и растерянность? За то, что с вертолета не разбрасывали деньги? А штаб не просто работал, он занимался шлифовкой стратегии выхода из экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Причем такой стратегии, которая с одной стороны учитывала потенциальные риски, включая пресловутую "вторую волну", а с другой, изыскивая резервы и зная сильные стороны нашей экономической модели, задавала бы экономике новый импульс.

Что немаловажно, этот правительственный штаб - никакой не эксклюзивный клуб «только для своих»: премьер ясно дал понять, что и парламент, и иные заинтересованные структуры могут или даже должны подключаться к работе над стратегией развития страны. Только командная игра в таком вопросе может дать серьезный положительный эффект. В этом контексте действия правительства и отчет об этих действиях премьера показывают, что реакция на кризис была вполне адекватной вызовам.

Безусловно, премьер не мог упомянуть в отчете каждую проблему и каждую меру, а также каждое дальнейшее действие правительства. Зато он подробно остановился на идеологии действий кабинета министров, а также на дальнейшей стратегии, то есть, рамочной части дальнейших действий в среднесрочной перспективе. Презентовал логику власти, если хотите.

Нет сомнений, что выступление Мишустина в Госдуме было не только и не столько с отчетом о проделанной работе, сколько стратегией уже совершенных и запланированных действий. В его речи были обозначены вполне конкретные приоритеты работы власти. Скажем, цифровизация нашей жизни — тренд, который не в силах в мире сегодня перебороть никто, даже, кажется, Северная Корея. Здесь ставка правительства однозначная — цифровизации быть. В частности, как отметил премьер, вузы будут нацелены на подготовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики регионов. Согласно планам правительства, набор на IT-специальности должен увеличиться в 2,5 раза к 2024 году.

В своем выступлении и ответах на вопросы Мишустин максимально открыто и детально подходит к каждому из аспектов деятельности правительства. К примеру, отвечая на вопрос депутата Журавлева о развитии системы здравоохранения в кризис, премьер говорит следующее: «176 миллиардов рублей…было выделено, оснащено 184 тысячи коек соответствующими современными средствами. Мы на сегодняшний день фактически построили 16 новых инфекционных госпиталей. Вы знаете, этим занималось Минобороны. И средний срок быстро возведённого госпиталя сегодня составлял два месяца. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что система не просто готова, она ещё имеет резерв. До 60 тысяч человек сегодня у нас резерв, который в случае необходимости, готов будет принимать людей». Очевидно, что премьер-министр отлично владеет фактурой и готов, даже не заглядывая в бумажку, выдавать четкие и конкретные цифры.

Еще пример. Коммунист Афонин задает вопрос про инвестиции в высокотехнологичные отрасли. И Мишустин сходу отвечает, что мы предусмотрели «инвестиции на ближайшие два года, инфраструктурные инвестиции в размере 142 миллиардов рублей, а общие инвестиции до 2024 года, связанные с микроэлектроникой отрасли, составят примерно 266 миллиардов рублей». По словам премьера, «задачи, которые мы поставили, это в 2,5 раза увеличить к 2030 году объемы выпуска электроники, в 2,7 раз увеличить экспорт». Если это не конкретика, если это не дельный и не обстоятельный ответ, то непонятно какую еще конкретику хотят критики выступления?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791937" frameborder="0"></iframe> Мишустин - о цифровой трансформации.

В целом разговор с парламентом у главы правительства, вопреки выводам некоторых комментаторов, продемонстрировал стремление обеих сторон к деятельному соучастию и совместной реализации стратегии развития страны. Мишустин честно и с уважением ответил на все вопросы, разобрав по полочкам все, что ему говорили и советовали народные депутаты. В ответ он обещал подготовить конкретные предложения о совместной работе.

Среди названных Мишустиным ценностей работы правительства можно назвать следующие: действовать открыто, вести диалог, работать совместно, невзирая на ведомственные границы, работать на результат, работать для удовлетворения потребностей людей. И в этой связи стратегический приоритет правительства — преодоление кризисных явлений и рост благосостояния граждан. Нацеленность всей работы на улучшение жизни граждан и восстановление бизнеса после кризиса — вообще лейтмотив выступления премьера перед депутатами. Чего стоит хотя бы предложение направить правительственную поддержку на частичную компенсацию гражданам расходов на отдых в России — от 5 до 15 тысяч рублей. Понятно, что эти деньги – не просто поддержка граждан, но и развитие внутреннего туризма, и поддержка спроса и производства. В общем, как говорят экономисты, эта мера будет иметь очевидный большой мультипликационный эффект.

В своем выступлении и ответах на вопросы Мишустин максимально открыто и детально подходит к каждому из аспектов деятельности правительства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Так можно пройтись практически по всем инициативам правительства. Потому нет сомнений, что в целом, «премьера Мишустина» удалась. Да, планы заявлены довольно масштабные. Но и ресурсы для их реализации имеются. Как сам российский премьер заявил позже в интервью «России-24», «Фонд национального благосостояния к концу года будет точно не ниже 8 трлн рублей», а золотовалютные запасы России превышают сейчас 570 млрд долларов. «Поэтому волноваться не надо — есть достаточные средства, чтобы обеспечить все национальные стратегические цели», — заверил глава правительства. И для реализации этих национальных проектов правительство действует как Центр управления проектами – ЦУП, если его можно так назвать.

Впрочем, накопление резервов не самоцель. В нынешнюю эпоху неопределенности и страхов, это, скорее подушка безопасности, которая позволяет экономике искать прорывные направления, быть по-настоящему современной и хеджировать риски. Что это означает для гражданина? На самом деле очень простую вещь: рост занятости, рост зарплат и рост качества жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791924" frameborder="0"></iframe> Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.

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