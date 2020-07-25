2020-07-25T13:08:44+03:00
Звезды

«Глаза завораживающие, очень красивая»: поклонники оценили внешность дочери Ларисы Гузеевой

Известная актриса и телеведущая опубликовала у себя в Инстаграме портрет Ольги Бухаровой
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Известная актриса и телеведущая опубликовала у себя в Инстаграме портрет Ольги Бухаровой. Фото: Артем Геодакян/ТАССИзвестная актриса и телеведущая опубликовала у себя в Инстаграме портрет Ольги Бухаровой. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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24 июля Лариса Гузеева поздравила свою дочку с именинами: «Сегодня Именины моей дочери Ольги! Всех Ольг, Олечек и Лёлек с Праздником! Радуйтесь жизни и не болейте!».

Возможно эту публикацию спровоцировала другая. Дочь ведущей программы «Давай поженимся» недавно разместила на своей страничке в Instagram провокационные фотографии, на которых она выпивает… совсем не чай.

После этого в Сети началось обсуждение, мол, дочь Гузеевой курит, пьет и вообще живет за счет родителей. А телеведущей до этого нет дела.

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Сегодня Именины моеи дочери Ольги @newdecada Всех Ольг, Олечек и Лёлек с Праздником! Радуйтесь жизни и не болейте!
117761 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

При этом Ольга, увидев критику в свой адрес, сделала такую подпись: «Больше меня кажется бухает только Саша Петров». Возможно, это лишь шутка и Ольга так решила потроллить своих подписчиков.

У Ларисы Гузеевой – двое детей. Ее сыну Георгию 28 лет (родился в браке с Кахой Толордава), а дочери Ольге от ресторатора Игоря Бухарова - 20.

Лариса Гузеева выпивает вместе с дочкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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