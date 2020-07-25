«Глаза завораживающие, очень красивая»: поклонники оценили внешность дочери Ларисы Гузеевой

24 июля Лариса Гузеева поздравила свою дочку с именинами: «Сегодня Именины моей дочери Ольги! Всех Ольг, Олечек и Лёлек с Праздником! Радуйтесь жизни и не болейте!».

Возможно эту публикацию спровоцировала другая. Дочь ведущей программы «Давай поженимся» недавно разместила на своей страничке в Instagram провокационные фотографии, на которых она выпивает… совсем не чай.

После этого в Сети началось обсуждение, мол, дочь Гузеевой курит, пьет и вообще живет за счет родителей. А телеведущей до этого нет дела.

_larisa_guzeeva_ Сегодня Именины моеи дочери Ольги @newdecada Всех Ольг, Олечек и Лёлек с Праздником! Радуйтесь жизни и не болейте!

При этом Ольга, увидев критику в свой адрес, сделала такую подпись: «Больше меня кажется бухает только Саша Петров». Возможно, это лишь шутка и Ольга так решила потроллить своих подписчиков.

У Ларисы Гузеевой – двое детей. Ее сыну Георгию 28 лет (родился в браке с Кахой Толордава), а дочери Ольге от ресторатора Игоря Бухарова - 20.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771277" frameborder="0"></iframe> Лариса Гузеева выпивает вместе с дочкой.

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