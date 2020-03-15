Дочь Ларисы Гузеевой изменилась внешне после нервного срыва

Дочь Ларисы Гузеевой переживает непростые времена. Ольга Бухарова с декабря 2019 года находилась в подавленном состоянии из-за болезни. В феврале 2020 года красавица перенесла нервный срыв, о чем заявляла бессменная телеведущая программы "Давай поженимся!". Сейчас девушка пытается вернуться к нормальной жизни. Она делится с поклонниками переживаниями и не боится экспериментировать с внешностью.

Дочь Ларисы Гузеевой красотой пошла в свою звездную маму. Ольге Бухаровой даже прочили модельную карьеру. У 19-летней девушки кудрявые волосы, большие зеленые глаза, пухлые губы и идеально ровная кожа. Однако, глядя на ее последние фото, поклонники отмечают, что она изменилась внешне.

Недавно наследница звезды сделала модное двойное окрашивание - одна из прядей волос теперь седая. Кроме того, красавица отрастила монобровь.

newdecada Ольга Бухарова

Телеведущая эксперимент наследницы с внешностью оценила в комментариях. "Девочка- воин", - написала звезда.

Напомним, Ольга Бухарова тяжело переживает недавно свалившиеся на нее проблемы со здоровьем. У девушки обнаружили две опухоли, которые, к счастью, оказались доброкачественными. Тем не менее ей пришлось пройти гормональную терапию. Из-за препаратов девушка поправилась на десять килограммов. "Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон, боли, от которых теряешь сознание", - рассказывала она в блоге.

newdecada Я буду я, пока я не брошу себя

Звездная мама помогает ребенку справиться с трудностями. Ольга не раз отмечала, что очень близка с родительницей. "Иногда мне кажется, что мы не мать и дочь, а сестры... Если бы мы с мамой не ругались, мы бы не были так близки. Не кричат и не ругаются только те люди, которым плевать друг на друга... Мама настолько заботливая, насколько человек вообще быть не может. А она может. Я люблю ее", - признавалась девушка.

Отметим, дочь Ларисы Гузеевой - поздний и очень желанный ребенок звезды. Артистка родила девочку в 41 год. Телеведущая очень старается, чтобы ее наследница была счастлива и здорова.