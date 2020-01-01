Дочь Ларисы Гузеевой показала возлюбленного
Дочь Ларисы Гузеевой от брака актрисы и телеведущей с бизнесменом Игорем Бухаровым выросла настоящей красавицей. Ольге Бухаровой скоро исполнится 20 лет. Девушка является поздним и очень желанным ребенком пары. Она давно живет отдельно от родителей. А в новогоднюю ночь показала поклонникам возлюбленного.
За день до Нового года Лариса Гузеева с грустью сообщила своим подписчикам в соцсетях, что проводит праздники в одиночестве. Она отметила, что ее сын и дочь выросли и разъехались. У каждого из наследников свои дела и личная жизнь: "Чтобы не было тоски. Этой проклятой тоски, делаю красивый завтрак. Да, когда дети разбегаются, разъезжаются, у них своя жизнь".
А через некоторое время дочь телезвезды Ольга Бухарова опубликовала фотографию, на которой позирует с новым возлюбленным. Судя по снимку молодой человек старше своей избранницы. Он нежно обнимает красавицу, которая статью пошла в маму.
"Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)", - подписала звездная наследница трогательный снимок. Никаких других подробностей она не сообщила, так что поклонникам остается только гадать о возрасте жениха и серьезности намерений пары. Возможно, парень сможет стать для Оли любовью всей ее жизни.
Стоит отметить, что Лариса Гузеева души не чает в своей наследнице. Ольга знает несколько языков, а на английском говорит как на родном. Одно время девушка активно экспериментировала с внешностью. На что ее звездная родительница хоть и реагировала спокойно, но все же просила: "Сохрани свою красоту. Ты редкая. Штучная".
Сейчас Бухарова переросла этот период бунтарства и стала более сдержанно одеваться, перестала выбривать виски. Она оставила из многочисленных аксессуаров, которыми украшала себя, лишь кольцо в носу.
Не так давно дочь актрисы заявила, что не совсем здорова. Бухарова сообщила, что во время УЗИ у нее повторно обнаружили опухоль. Наследница также обнародовала подробности болезни. "У меня две опухоли, они доброкачественные. Я живой, но не очень здоровый. Спасибо за внимание", - написала девушка.
Наследница ведущей программы "Давай поженимся" также поделилась видео. В ролике девушка плачет. Вероятно, Ольге может потребоваться операция. Бухарова призналась, если ей проведут еще одно хирургическое вмешательство, то она набьет себе татуировку. Первую операцию ей сделали в начале 2018 года. Тогда Леля, как ее ласково называют в семье, об этом также сообщила в блоге.
Кстати, у девушки очень близкие отношения со звездной мамой. "Иногда мне кажется, что мы не мать и дочь, а сестры... Скандалы и ссоры в нашей жизни есть. Но это необходимое зло. Если бы мы с мамой не ругались, мы бы не были так близки. Не кричат и не ругаются только те люди, которым плевать друг на друга... Мама… Она настолько заботливая, насколько человек вообще быть не может. А она может. Я люблю ее", - делилась Ольга. А Лариса Гузеева не раз вступалась за свое чадо в соцсетях. Актриса жестко реагирует на малейшую критику со стороны хейтеров в адрес Лели. Звезда не раз давала понять, что спокойно относится к тому, когда злопыхатели атакуют ее саму. А вот близких трогать не дает: "Иначе огребете!".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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