"Первый раз с дочерью выпиваю": Лариса Гузеева сделала откровенное признание

Лариса Гузеева часто откровенничает со своими поклонниками. Артистка не стесняется делиться сокровенным. 60-летняя ведущая программы "Давай поженимся!" не раз публично признавалась в своих пороках. Сейчас у нее чудесная семья. Она более 20 лет счастлива в браке с бизнесменом Игорем Бухаров, вырастила двоих детей - сына Георгия и дочь Ольгу. Все свое время актриса уделяет семье.

Лариса Гузеева на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса совершенствует свои кулинарные навыки. Ведущая шоу "Давай поженимся!" обожает готовить и часто радует близких вкусностями. На днях она показала поклонникам процесс приготовления рыбы в сливках под фенхелем.

"Вот такая у меня получилась красота", - похвасталась Лариса Андреевна, достав блюдо из духовки. После чего начала сервировать стол. Гузеева подала рыбу с гарниром из риса и зеленой фасоли, огуречным соусом и белой редькой.

За ужином 60-летняя звезда решила выпить по бокалу вина вместе с дочерью, 20-летней Ольгой Бухаровой. "Первый раз с Лелькой выпиваю за 20 лет красного вина бокальчик", - сказала артистка. Однако наследница тут же осекла родительницу: "Неправда".

"А когда? Когда ты маленькая хватанула на Новый год? Это не считается!", - заявила актриса. Дочь что-то попыталась возразить, но Гузеева перебила ее, пожелав подписчикам приятного аппетита.

Как известно, Лариса Гузеева в молодости пристрастилась к алкоголю. Звезда фильма "Жестокий романс" признавалась, что в свое время сама себя довела до плачевного состояния. "Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить - значит до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего", - откровенничала она.

При этом Гузеева нашла в себе силы и справилась с выпавшими на ее долю испытаниями. "Я больше в ту жизнь не вернусь. У меня была депрессия", - рассказывала Лариса.