Будет ли обязателен карантин после отпуска в Турции

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Авиакомпании уже вовсю продают билеты в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан. Туроператоры открыли продажу путевок.

Но коронавирус-то никуда не делся, пандемия во всем мире продолжается. И мы отлично помним, как возвращались из-за границы наши туристы весной, когда все только начиналось – в аэропорту каждому измеряли температуру, пассажиры заполняли анкеты. А главное, должны были две недели сидеть дома на карантине. Следили за соблюдением самоизоляции строго, в том числе по видеокамерам в подъездах. И даже штрафовали, если пошел выносить мусор.

А как будет сейчас? Слетаешь в отпуск в Анталью – а потом две недели карантина дома? Отпуск брать с запасом, сразу на месяц?

Потребуют ли на турецкой границе или в турецком отеле справку о коронавируса? Вдруг там санитарные врачи столь же строги, как в Роспотребнадзоре?

“КП” разобралась в антикоронавирусных мерах по отношению к туристам – как в России, так и в Турции, Великобритании и Танзании.

ТУРЦИЯ

- Справка об отсутствии коронавируса не нужна ни для въезда в Турцию, ни для заселения в отель.

- Обязательного тестирования на ковид в аэропортах также нет. При желании анализ можно сдать платно в центрах диагностики, открытых в воздушных гаванях Стамбула, Антальи, Даламана, Измира. Тест стоит порядка 15 евро. И это услуга вполне может быть полезна нашим туристам в связи с требованиями, которые их ждут после возвращения на родину (о них ниже).

- Во время полёта в Турцию нужно будет заполнить специальную анкету: паспортные данные, номер места в салоне лайнера, адрес отеля, контактная информация. Данные нужны на тот случай, если на рейсе будет выявлен пассажир с коронавирусом. Тех, кто сидел на ближайших двух креслах спереди, сзади и по бокам от инфицированного путешественника, поместят в карантин или изоляцию на 2 недели. Так что да, риск провести долгожданный отпуск взаперти все же есть.

- В аэропортах у пассажиров измеряют температуру. Если она повышена и выявлены другие симптомы коронавируса, могут отправить для обследования в больницу.

Подробные рекомендации для туристов опубликовало посольство РФ в Турции.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

- Для всех прибывающих в королевство из России обязателен карантин в течение 14 дней (https://www.visitbritain.com/gb/en/latest-government-information-covid-19-and-travel-uk). Возможно, это требование изменят, пассажиры из многих стран уже освобождены об карантина. Но пока нам он нужен. Так что активные экскурсионные туры с визитами в музеи и замки, пожалуй, сейчас планировать нереально. Для тех, кто летит на курсы английского, на учебу в университеты – в общем, надолго – карантин препятствие преодолимое.

- Надо заполнить анкету с личными данным.

ТАНЗАНИЯ

Вряд ли вы соберетесь на Занзибар (а именно на этот принадлежащий Танзании остров разрешено выполнять полеты) прямо сейчас. И рейсов-то прямых туда нет. Но все же.

В африканской стране карантин не нужен, тест на коронавирус – тоже. В аэропорту и отеле, скорее всего, измерят температуру.

РОССИЯ

А теперь самое интересное – что ждет туристов после возвращения на родину. А ждет их обязательный тест на коронавирус. Причем сделать его можно как за границей перед вылетом в Россию, так и дома.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила:

- Для российских граждан возможно сдать тест на коронавирус в течение 72 часов на территории Российской Федерации. Также российские граждане, если пожелают, могут сдать тест на территории другой другой страны за 72 часа до полета.

В Москве и других больших городах сдать анализ на COVID-19 сейчас не проблема. В Москве его в принципе можно сделать и бесплатно, по полису ОМС. Или за деньги – порядка 2500 рублей. В аэропорту “Шереметьево” проводят экспресс-тесты на коронавирус, результат готов через час.

Двухнедельный карантин для российских пассажиров, прибывающих из Великобритании, Турции и Танзании, не нужен, подтвердили в Роспотребнадзоре.