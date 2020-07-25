Виктория Лопырева на изоляции — из Дубая: «Я вспомнила, как готовить»

На днях мэр Москвы Сергей Собянин развеял слухи о введении новых ограничений по режиму самоизоляции. А вот в других странах ситуация не такая стабильная. К примеру, в Арабских Эмиратах, в которых застряла модель и телеведущая Виктория Лопырева, по улице патрули ходят, следят за режимом карантина. В беседе с литератором Александром Цыпкиным девушка рассказала, насколько сложно сидеть в апартаментах в Дубае, учиться готовить заново и бороться со стереотипами и злыми слухами.

ПРО КАРАНТИН

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«7 марта я провела гала-ужин в Дубае вместе с семьей (мужем-бизнесменом Игорем Булатовым и маленьким сыном Марком-Лионелем — Авт.), где и осталась. Мы до сих пор здесь — в этой жаркой, солнечной стране ОАЭ. Мы вкусили все прелести настоящего карантина: полиция патрулирует улицы. У нас сформировалась группа вместе с соседями — ходили друг к другу в гости, не боялись. А вообще, карантин — отличное время, чтобы познакомиться с самой собой, столкнуться со страхами, внутренними проблемами и так далее».

ПРО МУЖА

lopyrevavika ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ Согласны или нет? Гуляли вчера, цветы сами упали к моим ногам, мы их не рвали. Марк Лео решил, что подарит их мне по случаю своего маленького ДР Сегодня нашему сыночку ровно год и 5 месяцев ) А вы любите , когда вам цветы дарят? Когда муж/ парень дарил в последнии раз? Вообще, на карантине, романтики стало :больше/ меньше ? Вопрос, естественно к тем, кто в отношениях, а те у кого нет и кому одиноко, хочу сказать: не переживаи те, еще неизвестно , чем бы еще закончился этот самыи карантин Интересно , какая статистика будет? Каково тем, кто оказался не готов к встрече с собои или/и друг с другом? V

«Муж справился [с карантином] на отлично. Показал себя как морально устойчивого, стабильного человека, который все еще любит жену и отлично справляется со всеми обязанностями. И я тоже! Вспомнила, как готовить, например. И вспомнила, что умею это делать довольно успешно».

ПРО ПЕРЕОЦЕНКУ

«Могу сказать, что мне понравилось на карантине. У меня немножко поменялось сознания. Я раньше все время куда-то бежала, бежала, бежала. А тут осознала, что бежать совсем необязательно. Можно быть дома и получать удовольствие. Не знаю, на сколько бы меня хватило...».

Модель и телеведущая проводит время в ОАЭ вместе с семьейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО ХЕЙТ

«К сожалению, я все еще довольно ранима. Почему хейт существует? Вопрос философский. Наверно, потому что в мире еще много несчастливых людей. Потому что, проговаривая и осуждая, люди облегчают недра. «Капустка всплыла», - как говорит моя подруга из Екатеринбурга. Бернард Шоу сказал, что природа не терпит пустоты — то есть если пространство не заполняется позитивной информацией, оно заполняется негативной. А еще есть хайп: когда людям насрать, что происходит у другого человека, но они при этом примазываются к некой ситуации и начинают активно комментировать — чтобы набрать очков, повысить цитируемость, заработать и так далее. Хотя никакого права комментировать у них нет. Это все равно что меня спросили бы про жизнь людей, с которыми я не знакома. Больнее всего ложь. [Горькую] правду о себе я знаю, могу принять ее, оправдать себя, работать с этим. А когда читаешь о себе гадкое, откровенное, мерзкое вранье — охватывает исступление».

ПРО МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

lopyrevavika TO BE OR NOT TO BE ? Как вы поступаете, когда не можете принять решение? Когда нужно сделать выбор и, вдруг, вам кажется, что это вам неподвластно ? Кидаете монетку, звоните астрологу, гадаете на кофейной гуще или что-то более оригинальное? V

«Я никогда не жалею о сделанном. У меня такая натура: вижу цель — иду. Скорее, жалею иногда о том, что не сделала некоторые вещи раньше. Потому что некоторые шаги, которые я могла бы сделать раньше, быстрее привели бы меня к тому, что есть сейчас. Например. Моя мама была известной моделью еще в советские времена, и все ждали, когда ее единственная дочь подрастет. Чтобы спротежировать ее в модельный бизнес. Но я с пяти лет видела, как это происходит, и модельная среда для меня не была «вау». И когда мне исполнилось 13-14 лет, мне стали предлагать попробовать себя в модельном бизнесе, я отказывала. Мне это было неинтересно. А сейчас я думаю: что было бы, если б в 16 лет я улетела в Америку? Или один раз я отказалась представлять Россию на международном конкурсе, выбрав «Мисс Россия». А если бы не выбрала?»

ПРО СТАТУС ДУРОЧКИ

«Мне постоянно хотелось доказать, что я [не дура]. Тратила на это много энергии, хотя это было бесполезно. Так было всегда — в университете, потом после титула «Мисс Россия». Реакция была такая: «А, ну Мисс Россия, все понятно». Поэтому и вела себя где-то даже с вызовом, чувствуя ущемленность из-за стереотипа: если красивая, то Бог чем-то обделил. Может, и обделил. Но не серым веществом»

В беседе с литератором Александром Цыпкиным девушка рассказала, насколько сложно сидеть в апартаментах в Дубае, учиться готовить заново и бороться со стереотипами и злыми слухами.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО СТАРОСТЬ

«Я не боюсь бедности или забвения. Больше боюсь стать обузой для близких. Что касается забвения, то если хотя бы один друг будет поздравлять меня с днем рождения, меня такой вариант устроит»