Наследство Александра Беляева: ведущий прогноза погоды оставил сыну недвижимость и дорогую коллекцию марок

Прогнозы погоды Александра Беляева любили миллионы телезрителей. Обаятельный и интеллигентный телеведущий ушел из жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Александр Вадимович в начале года отметил 71-й день рождения. Последние годы Беляев (авторитетный специалист в среде филателистов во всем мире) со своими коллекциями марок посещал мероприятия лишь виртуально, но его знали и уважали в этой среде. У самого народного ведущего прогноза погода остался единственный сын Илья – наследник, друг Александра Вадимовича и самый близкий человек.

У кандидата географических наук Александра Беляева артистические задатки проявились еще в университете – играл в студенческом театре. Поэтому и смог легко завоевать расположение зрителей – ученый и артист в одном лице. Работу в Институте географии РАН он совмещал с жизнью на ТВ. Когда решили запустить телепрогноз погоды, который должен был вести ученый-метеоролог, Беляев руководил этим проектом – диктор не нашелся, вот и пришлось записать самому. Вышло очень уж хорошо. Он вел географическое сопровождение многих телепередач, продолжая научную деятельность.

Работал много, а дома надежный тыл всю жизнь обеспечивала единственная супруга Нина. Она умерла три года назад от лейкемии, тогда же ушла из жизни от онкологии мама телеведущего. С женой Беляев был знаком с детских лет, после школы он поступил на географический факультет, а она на архитектурный в МГУ. Нина была невероятной красавицей, когда им было по 25 лет в молодой семье родился сын Илья. Он пошел по стопам отца – закончил географический факультет МГУ, работал в институте в группе «Меркатор», потом ушел в экологический центр. У 46-летнего Ильи были отличные отношения с отцом. Во время одного из своих последних интервью Андрею Малахову Александр Беляев сказал, что как только узнал о диагнозе рак, то позвонил сыну и заставил пройти обследование – у Ильи все оказалось в порядке со здоровьем. Александр Вадимович тогда грустил лишь об одном, что если его не станет: «Мне бы хотелось еще больше помочь близким…» Говорил о сыне с любовью, гордостью — называл Илюшей.

Сын телеведущего Илья Беляев на похоронах отца.Фото: Иван МАКЕЕВ

Беляев с супругой нажили квартиру в столице, а в 2006-м году Александр Вадимович купил дом в 11 км от Москвы по Киевскому шоссе. «Чтобы привести дом в порядок понадобилось в 2 раза больше денег, чем на покупку», - сетовал нам тогда ведущий. Но зато обустроился он с комфортом и по собственному вкусу. Помимо недвижимости осталась в наследство сыну огромная уникальная коллекция марок. Александр Беляев рассказывал: «С детства интересовался марками, их у меня очень много - целая комната отведена. Я член-корреспондент Национальной академии филателии, в этой сфере достаточно известный человек, на постсоветском пространстве у меня самая лучшая коллекция». У Беляева в коллекции множество уникальных марок: все систематизировано, описано – филателия была делом всей его жизни.

Александр Беляев лечился в России и ничуть не жалел об этом — мол, здесь прекрасные врачи, советовал: «Я уверен то, что говорят врачи надо выполнять. Как надо ходить с зубами - не реже чем раз в полгода, так нужно проверять все органы… Очень важно быть оптимистом, надеяться на лучшее, рассчитывая на худшее. Вера эта (в лучшее) творит чудеса. Вот мы говорим: погода, погода… Господи боже мой, да мы через месяц забудем про то какое было лето. Самое главное погода в доме - с друзьями, с близкими».