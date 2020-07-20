Скончался Александр Беляев - самый обаятельный ведущий прогноза погоды

Самый популярный ведущий прогноза погоды на отечественном ТВ говорил про себя в каждом втором интервью: «Я не профессиональный метеоролог». В принципе, у Александра Беляева была профессия «синоптик-метеоролог» - но военная, он получил ее, когда учился на географическом факультете МГУ. А на самом деле он был гидрологом, кандидатом географических наук, заместителем Института географии РАН (в этом учреждении он работал с 70-х годов и называл его родным домом). В качестве гидролога он, например, изучал возможные последствия поворота на юг сибирских рек (этот проект нашумел в 80-е годы, а потом, во время перестройки, его потихоньку свернули). Ни о каком телевидении Александр Вадимович никогда и не думал, и попал на него случайно.

В 1998 году продюсер Александр Митрошенков предложил ему попробовать себя в качестве ведущего прогноза погоды. Тогдашний глава НТВ Олег Добродеев хотел видеть в кадре новые лица, при этом мальчики и девочки, которых предлагал Митрошенков, его категорически не устраивали по причине своей слащавости. А вот проба Беляева - немолодого, импозантного, с мягкими доброжелательными интонациями - привела его в восторг. Образ профессора в очках и уютной жилетке оказался для прогноза погоды совершенно идеален. (Кстати, на самом деле Беляев профессором не был - так его однажды назвал Леонид Парфенов, и это потом прилепилось намертво).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791559" frameborder="0"></iframe> Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев.Более 20 лет Александр Беляев рассказывал россиянам, какой будет погода. Человек-праздник, он делал из своих прогнозов маленькое шоу. Увы, страшная болезнь забрала его жизнь…

Беляевский прогноз погоды - и это огромная редкость для ТВ - стал авторской программой. Редакторы составляли ему приблизительный текст, который он полностью переписывал под себя. Человек очень ответственный, он приезжал на студию за несколько часов до эфира или записи, изучал метеосводки, лично проверял карты, чтобы изображение на них совпадало с тем, о чем он говорит. Иногда находил ошибки и исправлял их.

Как не раз замечали журналисты, Беляев работал на телевидении кем-то вроде психотерапевта: слушая его, действительно можно было поверить, что у природы нет плохой погоды. Его прогнозы, завершавшие выпуски новостей, сильно сглаживали впечатление от этих самых новостей, которые и сейчас не всегда радуют телезрителя, а в конце 90-х стабильно вгоняли его в депрессию. Беляев и сам прекрасно это понимал. Он говорил: «Мне хочется, чтобы, глядя на меня, телезритель улыбнулся, расслабился, снял с себя груз прожитого дня. Мне важно не оставить телезрителя в ощущении безысходности. Я как бы говорю ему: "Не надо расстраиваться, жизнь продолжается, в конце концов все будет хорошо».

Александр Беляев. Фото: Александр Бундин/ТАСС

Давным-давно в интервью «КП» Беляев говорил: «Телевидение открыло мне на самого себя глаза. Я представлял себя совсем иначе: остроумным, снисходительным. На экране увидел мягкотелого, улыбчивого человека, эдакого душку». И личная жизнь Беляева казалась воплощением того самого уюта, который он олицетворял на телеэкране. Он жил не в шумном городе, а в деревенском доме в ближнем Подмосковье, и готов был в интервью долго рассказывать, как его обустраивал, как покупал мебель и люстры, как выбирал картины, которые развесил по стенам. Свою супругу Нину он встретил, когда ему и ей было по восемь лет, тоже в Подмосковье, на даче (поженились они в 1973-м, и провели вместе всю жизнь). Сын Илья пошел по стопам отца - тоже стал географом, и готовил карты для программ НТВ. Именно дом, семью и сына Александр Вадимович называл главными достижениями в жизни (а еще в шутку добавлял к списку заслуг паука Гонофузий Беляевий - этот вид, открытый во время экспедиции в пустыню Гоби, назвали в его честь). Хобби у него тоже были самыми мирными - он собирал марки и играл в шахматы.

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Беляев много лет страдал от диабета второго типа, а в последние годы боролся еще и с онкологией. Опухоль у него нашли в 2011 году, он прошел через лечение, включавшее жесткую химиотерапию. В интервью Андрею Малахову то ли в шутку, то ли всерьез говорил, что о болезни его «предупредила» погода: «Как сейчас помню, это было перед Новым годом. Я ехал на машине, в Москве был такой страшный буран!.. Видимо, тогда Боженька сказал: «Обрати на себя внимание».

Кто-то из журналистов написал, что у Беляева рак легких, и потом он в публичных выступлениях придерживался именно этой версии (на самом деле у него был рак прямой кишки, но этого диагноза он немного стеснялся - казалось, что звучит «не комильфо» - и раскрыл его всего пару недель назад, в начале июля 2020 года). Тогда же он рассказал в интервью журналу «Стархит», что еще весной его обследовали врачи и подтвердили ремиссию. А потом обследовали еще раз и нашли пятисантиметровую опухоль. Операция по ее удалению длилась девять часов, понадобились две бригады медиков. «Хоть я больной и практически весь изрезан, врачи отпустили домой» - говорил он. - «Чем занимаюсь в деревне Мешково? Дышу свежим воздухом и радуюсь пока временному успеху». Увы, он и правда оказался временным.

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