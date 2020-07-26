Тест на верность: корреспондент «КП» заказал невесту интернет-детективам

В отношениях почти пять лет, а знаем друг друга в два раза дольше. Настало время поставить подписи в загсе, взять ипотеку и пустится в прочие заурядные пошлости. Друг другу доверяем и тема измены никогда не обсуждалась. Но есть в людях ревность и страх быть обманутым. Поэтому перед свадьбой решился на эксперимент, который может стоить всего нажитого доверия — заказать тестирование на верность.

Особых опасений не было. Но последние полгода она начала прятать экран смартфона.

— Покажи, чего там смотришь?

В ответ отмахивается: ничего серьезного, тебе лучше не знать. Какой мужик после таких слов не распалится ревностью?

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОВЕРКА

Проверку партнера на верность сегодня предлагают десятки сообществ в соцсетях. В качестве портфолио демонстрируют переписку с теми, кого удалось вывести на чистую воду. Главная услуга подобных предпринимателей — онлайн-знакомство.

Главная услуга подобных предпринимателей — онлайн-знакомство.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вступил в переписку с администратором.

— Котик, у нас сотни фейковых страниц мужчин и женщин. Все тщательно проработаны, не поймешь, что это ненастоящая, — фривольно вещала администратор странички.

— Зачем так много?

— Глупенький, думаешь, твоя женщина ответит первому, кто постучался в личку? Девчонки же клюют на типаж. Сначала соберем анамнез, изучим портрет твоей девушки. На ее, на твою страничку посмотрим. Исходя из этого подберем ей соблазнителя. Первый день работы вместе с анализом стоит 1000 рублей. Дальше 300 рублей каждый день переписки.

— Дороговато! В соседней группе за 500 предлагают.

— Пацан, ты такой наивный, что уже по нашей переписке могу сказать, что тебе 90% изменяют. Вроде лицо умное, а вопросы тупые. Хочешь просрать пятихатку и бабу — плати им. Они всем с одного аккаунта полумертвого пишут. Девчонка сразу поймет, что это фейк и не будет отвечать. А у нас индивидуальный подход!

«Просирать» ничего не хотелось. Поэтому согласился работать с этими разводилами. Договорились, что сначала пол-суммы — аванс за анализ. Как начнут переписку — докину вторую часть. Администратор (так и не понял, кто скрывается за страничкой — мужчина или женщина) выслал анкету. В ней кроме возраста и места работы, были довольно интересные вопросы:

- любимый киногерой;

- сколько было мужчин до тебя;

- как часто ссоритесь;

- были ли размолвки;

- знаешь ли пароль от телефона;

- в каких группах в соцсетях сидит.

Корреспондент «КП» вступил в переписку с агенством, которое проверяет на верность.

ВЫБРАТЬ ОБОЛЬСТИТЕЛЯ

На выбор прислали шесть страничек потенциальных соблазнителей. Честно говоря, анкету как будто не читали. Ибо ассортимент разнокалиберный. Самовлюбленный качок, парень-мажор, диджей, офисный клерк, путешественник и какой-то студент. Выбрал для своей невесты путешественника. Она как раз намекала, что хорошо бы съездить в отпуск.

«10:30

— Привет, милая, чего грустишь?

12:51

— Что не отвечаешь?

15:50

— А ты упертая, но я настойчивый.

— Вы кто такой?

— Поболтать хотел, познакомится. Ты чем занята?»

На этих словах собеседник попал в бан. Переписку мне прислали разводилы. Я изобразил рассерженного клиента, мол, что за тупые подкаты? Работу не принимаю, платить не намерен!

— Не горячись, это пробный. Если бы она на это клюнула, значит точно гуляет. Ты просто с типажом не угадал, щас мы сами подберем. Чтобы палева не было, напишем через пару деньков ей, лады?

Сценарий повторился. Она не клюнула. Я вновь негодовал. В ответ на это администратор невозмутимо предложил новые услуги.

— Можем «ватсап» ломануть или на улице наш человек подойдет телефончик возьмет.

— Как переписку взломаете?

— Дадим ссылку, которую нужно будет переслать ей. Она нажмет, а дальше программа все сама сделает. Цена 1500 рублей.

Ставить эксперименты дальше не хотелось. Откровенно говоря, было стыдно перед невестой. Поэтому переписку с этой конторой прекратил, но из профессионального интереса погулял по страницам других.

Работа разводил оказалась неудовлетворительной.

МУЖИКИ ВЕДУТСЯ ПРОЩЕ

Спектр услуг одинаков:

- соблазнение по переписке (500-1500 руб.), - реальное знакомство на улице (2000-3000 руб.),

- взлом переписки мессенджеров (1500-5000 руб.),

- интернет-расследование (500-1000 руб.).

В последнем случае интернет-детективы просматривают активность объекта: кому ставит лайки, кто в друзьях. Гарантии, что вас не кинут, нет.

Отдельного внимания заслуживают образцы переписок, которые выставляют в качестве успешных кейсов. В них настоящие драмы. Оболваненными чаще оказываются мужики — женщины тоже заказывают проверку.

Интересную стратегию выбирают обольстительницы. Поскольку приличной девушке не пристало первой вступать в переписку, она лайкает несколько фоток или оставляет комментарий.

— Вот это улов, кто б меня также научил?.. — интригует красотка мужичка с волосатым пузом, который позирует с налимом.

Дальше игривая переписка, во время которой она закидывает первый крючок: в ответ на вопрос «что делаешь?», отправляет фото в халатике — «в душ ходила». Рыбачок рассыпается в комплиментах. Так и хочется спросить в этот момент:

— Ты, морда-рязанская, тяжелее полторашки пива ничего не державшая последние пару лет, правда думаешь что тебя совращают?

В переписке тем временем шторм: она подогревает его новыми снимками и наконец приглашает обсудить к себе, чем подсекать налима. Мужик едет, звонит в домофон, а трубку никто не снимает. Вместо этого ему прилетает сообщение: «Можешь ехать домой к жене, она тебя уже ждет».

Классический пример портфолио подобных агенств. В этой истории женатому мужчине 36 лет под видом давно забытой одноклассницы втирается в доверие подставная любовница.

КАК РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Проверкой на верность через соцсети занялись относительно недавно. Работают дилетанты в поисках легких денег. Серьезную услугу оказывают детективные агентства.

— Цена в среднем 100 тысяч рублей. Зависит от сложности заказа. Можно и за 15 тысяч что-то нарыть, а можно и углубиться и ценник будет расти. Детектив работает над задачей от пары дней до месяца. Сначала аналитика (сбор показаний клиента), далее включаемся в работу. В Москве услуга очень востребована. 80% заказов всего агентства — измены, — рассказал корреспонденту kp.ru директор детективного бюро «Привилегия» Виктор Корф.

Если переписка в соцсетях скорее провокация, то детективы работают над подтверждением конкретных фактов. По словам Корфа, клиенты хотят снять окончательно бремя обмана. Иногда материал используется для судебных разбирательств при расторжении брака, например, в споре, с кем останутся дети.

— Слежка и взлом противозаконны. Приходится постоянно находить тонкую грань, и закон не нарушить. О проверке объект ничего не узнает, она проводится незаметно — в этом ее суть. При этом проходят ее единицы! Потому что обычно обращаются за подтверждением, так как подозрения уже имеются.

Мужчин и женщин обращается одинаковое число. Есть детективы, готовые на все за деньги. Попадаются не совсем честные — берут деньги, но якобы ничего не находят. Клиенту всегда надо предоставлять факты, доказательство измены, либо обратное.