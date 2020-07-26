"Я научился выпивать в радость": Владимир Пресняков сделал признание

Владимир Пресняков-младший стал одним из хедлайнеров концерта звезд "Русского радио" в Лужниках. Артисты выступали в новом "антикоронавирусном" формате - перед парковкой, забитой автомобилями, а зрители слушали их не из динамиков на сцене, а прямо в своих авто, настроившись на нужную радиоволну. Но самым непривычным для звезд оказалось то, что вместо аплодисментов народ сигналил во всю мощь. Некоторые выступающие с непривычки пугались, и к репортерам за кулисы выходили в некотором смущении.

Так, например, случилось и с Владимиром Пресняковым. "После того, что было сейчас на сцене, я как-то непонятно изъясняюсь", - предупредил журналистов музыкант.

- На следующей неделе начнется суд над Михаилом Ефремовым - как вы относитесь к этому делу? - спросила "КП" у артиста.

- Не хочу влезать в то, чего я не понимаю, поэтому просто буду ждать результата. Чисто по-человечески я сочувствую и той, и этой стороне. Я такие вещи воспринимаю очень тонко. Каждый актер или певец может оказаться на этом месте. Внимание к этому процессу нездоровое. Поэтому, ребят, хорошо подумайте, прежде, чем идти в артисты. Быть звездой - очень сложная профессия.

- Как вы сами относитесь к алкоголю? Может ли артист, например, выпить перед выступлением?

- Я прекрасно к этому отношусь. Вы ведь понимаете, что мы все живые люди. Все выпивают. Просто сейчас у всех есть телефон с камерой, и все это можно неправильно подать - любую музыку наложить, любой текст, раздуть. Все мы зависим от интернета, и я сам иногда читаю чернуху.

Музыкант заявил, что в отличие от Ефремова, никогда бы не сел за руль под градусомФото: Иван МАКЕЕВ

- А у вас есть табу садиться за руль, если выпил?

- Конечно, нельзя, ни в коем случае. Я ответственен за детей, за себя. Вот сейчас я выпил немножко, - огорошил певец неожиданным признанием. - Знаю, завтра пойдут заголовки: "Пресняков напился", "вышел пьяный в ж...". Я не боюсь этого. Я сегодня встретился с друзьями, да и вообще, я научился выпивать по-немножку, чтобы это было в радость, а не в "ужасть".

- Сколько можете себе позволить?

- Бутылок пять! Ха-ха.

Напомним, 29 июля состоится первое слушание по делу о смертельном ДТП, которое Михаил Ефремов совершил под алкоголем и наркотиками. За гибель курьера Сергея Захарова артисту грозит до 12 лет за решеткой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/792631" frameborder="0"></iframe> Владимир Пресняков признался, что выпил перед концертом.

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