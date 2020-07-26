2020-07-26T17:25:21+03:00
Спорт

Капитан «Зенита» разбил Кубок России и ушел из клуба

У защитника Бронислава Ивановича закончился контракт
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Питерский "Зенит" выиграл Кубок России по футболу.Питерский "Зенит" выиграл Кубок России по футболу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сербский защитник «Зенита» Бронислав Иванович покидает питерский клуб. 36-летний капитан команды, выиграв в закончившемся сезоне чемпионат России и Кубок страны, не стал продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Игроки «Зенита» уже попрощались со своим капитаном.

Бронислав Иванович перешел в «Зенит» и «Челси» в 2017 году, и с тех пор стал настоящим лидером команды, и центральной фигурой в обороне. Несмотря на возраст сербский защитник был одним из лучших в чемпионате России. При этом Иванович считался и одним из самых высокооплачиваемых игроков российского Премьер-лиги. Его зарплата оценивалась в 4,1 млн евро в год. Для сравнения, тот же Артем Дзюба получал в «Зените» примерно на 1 млн евро меньше. Но контракт Бронислава Ивановича, а «Зенит» не решился предложить ветерану новое соглашение на тех же финансовых условиях.

Капитан "Зенита" Бронислав Иванович покинул свой пост. Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Капитан "Зенита" Бронислав Иванович покинул свой пост. Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Партнеры Ивановича тепло прощаются со своим товарищем по команде. «Для меня было честью играть с таким великим футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать, капитан», — написал, например, полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в своем аккаунте в Twitter. Но при этом последнее, что сделал Бронислав Иванович в «Зенит» - разбил хрустальный Кубок России перед телекамерами во время церемонии награждения.

В свою очередь «Зенит» наверняка будет искать нового высококлассного защитника на европейском трансферном рынке. Перед клубом в наступающем сезоне будет поставлена задача удачно выступить в Лиге чемпионов, и на ключевую позицию в центре обороны наверняка селекционеры постараются подыскать дорогого и опытного исполнителя.

«Зенит» во время празднования победы в Кубке России разбил трофей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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