Что показал главный парад на День ВМФ: наш флот вылечился от дистрофии 90-х

Во время грандиозного Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге о многом думалось и вспоминалось мне. Вспомнились почему-то «лихие» 90-е годы и слезы матерых «морских волков» наших четырех флотов, на виду у которых сотнями резали на металлолом большие и малые корабли и подводные лодки. А ловкие деловары в погонах и без радостно тащили за границу на буксирах наши проданные по цене утиля авианосцы, чтобы там «пустить их на иголки или даже превратить в бордель.

И хотя в то время по случаю очередного Дня ВМФ некоторые политики продолжали с патетическим лукавством говорить о России, как о великой морской державе, выглядело это, как бодренькая, но лицемерная песня у постели теряющего силы больного. Российский ВМФ превращался в жалкую тень советского. И, казалось мне (да разве только мне?!), что конца-края этому не будет. Флот ржавел и «стаями» продолжал отправлять на пенсию отслужившие свое корабли, а им на смену приходила в лучшем случае пара-тройка в год. Причем некоторые из них строились по 10 и больше лет!

Владимир Путин выступает с речью на Главном военно-морском параде сказалФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792671" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин принял Военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

А когда Владимир Путин в своей речи на Главном военно-морском параде сказал, что «Россия навсегда обрела славу великой морской державы», я подумал, что в этих словах нет и тени надрывного лукавства. Мы вылечились от дистрофии 90-х. Только в этом году, по словам ВВП, в состав ВМФ будут приняты 40 кораблей и судов. Такого не было со времен СССР. Уровень оснащенности нашего флота постоянно растет.

«Работает» амбициозная программа перевооружения флота. Только на прошлой неделе на российских верфях были заложены сразу 6 кораблей различного класса (через 3-4 года они должны войти в боевой строй).

Парад военных кораблей в Санкт-ПетербургеФото: REUTERS

Одновременно десятки надводных кораблей и подводных лодок модернизируются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792670" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин: Наследники моряков-победителей никогда не подведут Родину.

Повышение боевых возможностей военно-морского флота России будет достигнуто за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, подводных беспилотников. Тут в своей праздничной речи на берегу Невы, президент имел ввиду, конечно, и нашу новейшую, летящую с сумасшедшей скоростью, суперракету «Циркон», и подводный аппарат с ядерной энергетической установкой «Посейдон» (Минобороны только что сообщило об их успешных финишных испытаниях). Появление этих вооружений у нашего ВМФ уже заставляет «чесать репу» зарубежных военно-морских стратегов и спешно вносить коррективы в свои военно-морские доктрины. Как сказал не так давно один из экспертов Пентагона, «даже один «Циркон» способен превратить авианосец США в гигантское братское кладбище на дне океана».

Субмарина на военном-морском параде.Фото: REUTERS

Но я был бы нечестным перед читателями, если бы только с бравурным захлебом говорил о растущей мощи нашего ВМФ и умолчал о проблемах. А они есть. Что-то не везет нам с единственным нашим тяжелым авианесущим ракетным крейсером «Адмирал Кузнецов», - то зачадит он на радость злопыхателям в Босфоре после возвращения из боевого похода в Средиземку, то на него кран упадет, то пожар случится, то винт «уронит». И еще неизвестно, когда точно он возвратится в боевой строй – через два или три года. К тому же наши адмиралы и конструкторы до сих пор так и не пришли к единому мнению о концепции перспективного российского авианосца. Надо бы уже определиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792698" frameborder="0"></iframe> Путин принял участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге.

В 2020 году в состав ВМФ будут приняты 40 кораблей и судовФото: REUTERS

Есть проблемы и со сроками модернизации нескольких наших крупных надводных кораблей и подлодок. Но все это, конечно, «болезни роста». А тем временем адмиралы некоторых крупных морских держав, которые еще каких-то 10-15 лет назад, уже перестали считать российский ВМФ «достойным соперником», все чаще говорят сегодня о морском страже России, как о внушительной силе, с которой нельзя не считаться.

За рубежом говорят о ВМФ России, как о внушительной силе, с которой нельзя не считаться.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/792694" frameborder="0"></iframe> Лучшие кадры Парада ВМФ России.

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