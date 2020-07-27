Опасное солнце: В Гидрометцентре советуют загорать не на Черном море, а на Белом

В самом конце июля солнце во многих регионах России станет опасным, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что это значит? Уровень ультрафиолетового излучения будет очень высоким или даже экстремальным (см. ниже).

И речь идет в первую очередь о юге страны, в том числе черноморских курортах – Сочи и Ялте, где сейчас как раз разгар пляжного сезона. И в целом о Краснодарском крае, Адыгее, Ставрополье.

Впрочем, на пляже все уже привыкли пользоваться солнцезащитными кремами. Но с осторожностью нужно выходить на солнце в ближайшие дни и жителям многих других регионов. В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской, Липецкой областях, а также в Забайкалье и Приморье УФ-индекс тоже высокий.

Прогноз индекса УФ-облучённости в ЦФО с учётом облачности. Фото: meteoinfo.ru/uvi

Лучшее место для загара сейчас, по мнению Романа Вильфанда, - север России, берега Белого и Баренцева моря!

- На севере можно в течение всего дня загорать. В Архангельске и Мурманске еще три-четыре дня будет +25...+30 градусов. Туда можно было бы рекомендовать приезжать на воздух, - цитируют научного руководителя Гидрометцентра России РИА Новости.

Индекс ультрафиолетового излученияФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ничего аномального с солнцем не происходит. Просто макушка лета, дни еще длинные, небо почти везде ясное – все это влияет на интенсивность солнечного излучения.

УФ-индекс метеорологи прогнозируют точно так же, как жару или дожди. Индекс делят на пять степеней опасности.

Экстремальный УФ индекс (выше 10) ожидается в ближайшие дни в горах Северного Кавказа.

Очень высокий (от 8 до 10) – в районе Сочи и Ялты, и по самому югу России, между Черным морем и Каспийским: южные районы Краснодарского края и Ставрополья, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Чечня, Дагестан.

При таких показателях в середине дня (с 12 до 16) лучше быть в помещении или хотя бы тени. Пользоваться кремом с более высоким фактором защиты. И обязательно закрывать плечи, руки, голову, носить солнцезащитные очки.

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