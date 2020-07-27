Все еще в реанимации: в театре рассказали о состоянии Елены Кондулайнен

Елене Кондулайнен стало плохо в пятницу вечером, когда она проводила время с друзьями в ресторане «Времена года» в парке им.Горького. У 62-летней актрисы внезапно началась головная боль и нарушение речи. Ей вызвали скорую, врачи заподозрили острое нарушение мозгового кровообращения. Вначале она не хотела ехать в больницу, но ее сумели уговорить и доставили из ресторана сразу в реанимацию.

На телефонные звонки Кондулайнен по-прежнему не отвечает. Она находится в реанимации. В театре Луны, в котором числится актриса, сказали, что ее состояние стабильное.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. На счету актрисы более 40 картин, среди которых - "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". 18 лет назад он получила звание заслуженной артистки России.

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