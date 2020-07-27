2020-07-27T17:10:38+03:00
Политика

Воспитанниц СК России будут охранять кадеты Минобороны

Александр Бастрыкин проверил готовность ведомственного пансиона в Петергофе
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Александр Бастрыкин проверил готовность ведомственного пансиона в Петергофе. Фото: Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин проверил готовность ведомственного пансиона в Петергофе. Фото: Пресс-служба СК РФ
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин посетил учебный комплекс в Петергофе, в котором планируется совместное размещение объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса и пансиона воспитанниц СК России с круглосуточным пребыванием.

На мероприятии присутствовали руководитель регионального управления Росимущества, представители Минобороны и администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, руководство территориальных следственных органов.

- Сотрудники строительных организаций Минобороны рассказали об опыте постройки подобных учреждений и представили архитектурное решение, подготовленное совместно с Санкт-Петербургским кадетским корпусом СК России. Александр Бастрыкин ознакомился с материалами и особо подчеркнул важность сохранения лесопарковой зоны и объектов культурного наследия, расположенных на территории комплекса, - заявили в СК России.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября планируется набор как в Санкт-Петербургский кадетский корпус, так и в пансион воспитанниц, один из классов которого уже функционирует с этого года как экспериментальный – в нем проходят обучение двадцать учениц.

Александр Бастрыкин ознакомился с материалами и особо подчеркнул важность сохранения лесопарковой зоны и объектов культурного наследия, расположенных на территории комплекса. Фото: Пресс-служба СК РФ

Александр Бастрыкин ознакомился с материалами и особо подчеркнул важность сохранения лесопарковой зоны и объектов культурного наследия, расположенных на территории комплекса. Фото: Пресс-служба СК РФ

50% учащихся кадетского корпуса и пансиона составляют дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Для обучения воспитанниц пансиона в дополнение к основному образованию сотрудниками Следственного комитета были разработаны индивидуальные учебные планы, методические материалы.

- На практических и теоретических занятиях им будут преподавать основы, необходимые для дальнейшей службы в системе Следственного комитета, - отмечают в СКР.

После официальных встреч Бастрыкин возложил цветы к братской могиле советских воинов расположенной в Приморском мемориальном комплексе (Приморский мемориал). Фото: Пресс-служба СК РФ

После официальных встреч Бастрыкин возложил цветы к братской могиле советских воинов расположенной в Приморском мемориальном комплексе (Приморский мемориал). Фото: Пресс-служба СК РФ

После официальных встреч Бастрыкин возложил цветы к братской могиле советских воинов расположенной в Приморском мемориальном комплексе (Приморский мемориал).

ИСТОЧНИК KP.RU

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