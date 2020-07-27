K юбилею Леонид Якубович готовит премьеру интервью-передачи. «Поле чудес» не закрывается

Новость о том, что закроется один из самых долгоиграющих (30 лет в эфире) и всенародно любимых телепроектов — «Поле чудес» — всколыхнула летнее марево информационной повестки. Мол, Леонид Якубович после смерти генерального продюсера программы лишился сил, мотивации и возможности выпускать фирменное капитал-шоу. Никаких больше огурцов в банках, стишков от детишек, приветов семье и криков «Приз!». Однако на поверку громкая новость оказалась пшиком. Никто ничего закрывать не собирается. «КП» объясняет, как родился слух.

«Решать будет руководство»

Такую фразу Леонид Аркадьевич и правда произнес. В интервью ТАСС ведущий, помимо воспоминаний про чеченскую войну и посвященную этому книгу, обмолвился, что съемки «Поле чудес» продолжаются. Уходить из капитал-шоу он не намерен. И — чтобы много на себя не брать и сделать изящный реверанс в сторону руководства Первого канала — подчеркнул, что все решения (по поводу выпуска или закрытия проекта) всегда принимает руководство. Это и дураку понятно. Никакой тревожной подоплеки в этой фразе не было. Проект стоит в сетке Первого канала, а зрителей в нем заменили шариками, о чем «КП» уже писала.

Все желающие могут найти записи выпусков на сайте Первого.

Но ведь генпродюсер «Поле чудес» и правда умер.

Да, в ночь на 31 мая Анатолий Гольдфедер скончался в Боткинской больнице после того, как заболел коронавирусом. Зараза усугубила и без того неидеальное здоровье 69-летнего продюсера (лейкоз, проблемы с сердцем и т.д.), который сразу попал в группу риска по COVID-19. Друг и худрук «Поле чудес» Якубович, разумеется, сильно огорчился и отдал дань труду Гольдфедера, подчеркнув, что 70% успеха программы обеспечил именно Анатолий, ставший в 2003 году директором передачи.

Однако скорбь Леонида Аркадьевича не была настолько фатальной, чтобы закрывать шоу. Проект, как и прежде, продолжает выходить в эфир. В том числе и в память о Гольдфедере, которого Якубович называл братом.

Кто не в курсе, творчество Якубовича «Полем чудес» не ограничивается.Фото: Борис КУДРЯВОВ

А что с новым шоу?

Кто не в курсе, творчество Якубовича «Полем чудес» не ограничивается. Он пишет книги, повести (по одной из них снята комедия «Дедушка моей мечты»), придумывает концепции благотворительных акций и играет в антрепризных постановках.

И в упомянутом выше интервью Леонид Аркадьевич проговорился, что его новый проект Первый канал уже принял в работу. Снимать шоу будет студия «Красный квадрат». А формат — некий микс из телеинтервью и ток-шоу (Познер, Дудь и Малахов — в одном). По мнению Якубовича, увидеть премьеру можно будет в новом телесезоне, то есть начиная с осени.

31 июля ведущему исполнится 75 лет. В день праздника он планирует «удрать», чтобы юбилей не превратился в бесконечный панегирик.