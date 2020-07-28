Элина Быстрицкая сама выбрала себе надгробный памятник и даже частично его оплатила

Актриса Элина Быстрицкая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще в июне на могиле Элины Быстрицкой появился гранитный камень с ее именем и двумя датами. На днях рядом с гранитом выросла мраморная скульптура.

Как рассказал нам адвокат Мирон Дауди, в последних числах июня, вскоре после того, как экс-директору Быстрицкой Ксении Рубцовой был вынесен обвинительный приговора (ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размер, мол, сняла со счетов народной артистки около 35 миллионов рублей, и приговорили к 3,5 годам колонии), на могиле Элины Авраамовны был установлен памятник. Люди, вовлеченные в эту запутанную судебную историю, побывали на кладбище и удивились, что у актрисы появилось довольно скромное надгробие. Ведь родная сестра Быстрицкой Софья Шегельман получила многомиллионное наследство (кроме того, Замоскворецкий суд постановил взыскать с Рубцовой в пользу Шегельман - 34 миллиона 700 тысяч рублей).

У могилы Элины Быстрицкой. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

По словам Мирона Дауди, один из центральных каналов собирался даже снимать скандальную передачу на эту тему. Информация могла дойти до родни Быстрицкой. Они испугались огласки, решили не доводить дело до очередного скандала и оперативно установить более дорогой монумент.

Тем более, что мраморная скульптура уже была готова. Ее заказала… сама Быстрицкая своему давнему знакомому скульптору Фридриху Согояну, лауреату Ленинской премии, народному художнику России, ученику Евгения Вучетича. Первоначально планировалось, что Быстрицкая, высеченная в белом мраморе, будет стоять у входа в Женский Центр, который она собиралась открыть на Цветном бульваре. Но с Центром духовного и физического развития женщин тоже случилась неприятная скандально-криминальная история. И его не открыли. А идея монумента в белом мраморе актрисе очень понравилась. Она решила поставить его, когда придет время, у себя на могиле. По слухам, скульптор оценил свою работу в два с половиной миллиона. Актриса вроде бы заплатила за памятник полтора миллиона еще при жизни. Оставшийся миллион должна была заплатить или Ксения Рубцова, или наследники Быстрицкой.

- Я слышал, что сестра Быстрицкой пыталась добиться, чтобы правительство Москвы оплатило оставшуюся сумму, - рассказал нам Мирон Дауди. – После смерти Фридриха Согояна (он скончался в прошлом году, как и Быстрицкая – Ред.), его наследники вроде бы подняли цену за мраморный монумент.

Так ли это, мы решили спросить у одного из сыновей скульптора - художника Микаэля Согояна.

- Скульптурная композиция, высотой больше двух метров, уже установлена на могиле Быстрицкой на Новодевичьем кладбище, - сообщил нам Микаэль Фридрихович. – Я надеюсь, что памятник мы откроем в середине августа. Что он из себя представляет? Это фигура актрисы из белого мрамора, рядом с ней - гранитный камень, на котором выбиты ее имя и две даты. Работы по установке шли с осени прошлого года, но потом пришла зима, а весной началась пандемия. Поэтому работы были приостановлены. На прошлой неделе мы все завершили. Как изюминку, последний штрих установили скульптуру.

- Элина Авраамовна действительно сама выбрала эту скульптуру?

- Был эскизный проект, который должны были воплотить в мраморе. Концепцию Быстрицкая видела и утвердила. Она дружила с нашей семьей на протяжении многих лет.

- Говорят, она даже оплатила большую часть работ…

- Элина Авраамовна не платила за памятник. Вообще я считаю, что финансовые вопросы обсуждать некорректно…

Напомним, что в свое время по просьбе Быстрицкой скульптор Фридрих Согоян сделал памятник на могиле Людмилы Зыкиной. Племянники Людмилы Георгиевны, которым досталось ее наследство, не спешили устанавливать ей монумент, а Быстрицкая и Зыкина были близкими подругами. Посетители Новодевичьего кладбища наверняка видели довольно претенциозную бронзовую Зыкиной в концертном платье. Высота памятника тоже около двух метров. Будет ли таким же вычурным памятник Быстрицкой, пока трудно сказать.

Памятник на могиле Людмилы Зыкиной. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года в одной из московских больниц. Ей был 91 год.

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