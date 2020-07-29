2020-07-28T23:56:32+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы боитесь второй волны коронавируса?

Европа готовится встретить новую пандемию COVID-19, во Вьетнаме она уже началась, наши граждане более спокойны
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Вопрос дня: А вы боитесь второй волны коронавируса?Вопрос дня: А вы боитесь второй волны коронавируса?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- Нет. А чего бояться? Это же деструктивно. И «вторая волна» - это неправильное определение. В регионах разный цикл. Где еще не переболели, там начинается рост. Возьмем США. Потух Нью-Йорк, вспыхнула Флорида. У нас в Москве уже пик прошел. Поэтому нет необходимости все закрывать на карантин.

Игорь САФРОНОВ, бизнесмен, владелец кафе:

- Боюсь. Но не ковида, а потери работы и дохода. Мы уже проживали время, когда пришлось закрыться на долгое время. Честно скажу, было жутковато. Спасибо владельцам помещения, которые разрешили не платить за простой кафе. Но мои сотрудники уволились, один парень перешел в курьеры. Повторения не хочется.

Наталья ПОКЛОНСКАЯ, депутат Госдумы:

- Страх перед коронавирусом может оказаться опаснее самого коронавируса. Чтобы сохранять здоровье, нужно обрести спокойствие и веру. Так я и стараюсь делать, чтобы не притягивать к себе всякие опасности.

Инна СИРОТКИНА, учитель начальных классов:

- Очень опасаются родители учеников. В сентябре мы выйдем в школу после 6 месяцев сидения дома. Папа одного из учеников попросил оставить сына на дистанционном обучении. Боится, что подхватит заразу. Пойдем на уступки.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Нет. Выработал простую формулу в голове: «Кто должен заболеть - заболеет». А дальше дело врачей. Чтобы они спасли, поставили на ноги.

Алена ВЛАСОВА, медсестра:

- Очень. Я работала в палатах с ковидными. Видела, как тяжело переносят болезнь. Страшно, если это повторится.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Нас до сих пор начальник держит на удаленке. Я боюсь уже дома с ума сойти. Жду, когда вся паника стихнет и нас вернут в офис. Поторчать в курилке - важная разгрузка для мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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