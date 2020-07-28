"Я что, мыла поела?": Лариса Гузеева в узких джинсах сделала заявление про "Дом-2"

Известие о том, что Лариса Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2", произвело эффект разорвавшейся бомбы. Который день россияне обсуждают это известие. Пользователи соцсетей бросились узнавать подробности в блог к 61-летней актрисе. Поначалу она отвечала в комментариях отдельным фанатам. Однако теперь решила выступить с заявлением.

Лариса Гузеева несколько дней наблюдала за вакханалией, которая развернулась после известия о ее новом месте работы. Мол, с 1 сентября артистка приходит на проект "Дом-2" и будет делиться своим богатым жизненным опытом с участниками скандальной телестройки. Якобы артистка согласилась вести реалити-шоу за солидный гонорар, сумма которого не раскрывалась.

Поклонники поляны ликовали. Критиканы были в шоке. И те, и другие атаковали блог актрисы, засыпая ее вопросами. "Трое суток достают вопросом про «Дом-2». Ну нет, конечно. Я что, мыла поела? Всем спасибо за переживание", - написала Лариса Андреевна.

_larisa_guzeeva_ Трое суток достают вопросом про "Дом-2"

Впрочем, последние дни действительно выдались для нее немного нервными. Буквально несколько часов назад давняя подруга телеведущей Лера Кудрявцева опубликовала в блоге скандальный рейтинг звездных пьяниц. Все бы ничего, вот только лидером знаменитостей с алкогольной зависимостью оказалась как раз сама эффектная блондинка. А компанию ей составила Гузеева.

"Ларис, ты вторая. Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет совсем ничего (даже шампанское на Новый Год), то да - алкоголичка, как говорится, собственной персоной. И еще на первом месте!", - написала Кудрявцева.

После чего нецензурного выругалась. "Иногда, между прочим, хочется напиться и мордой в салат. Но нет", - добавила телезвезда. Лариса Андреевна тоже не стала стесняться. В комментариях к посту Кудрявцевой смачно ответила матом.