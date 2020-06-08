"Идиотов терпеть сил и желания нет": Лариса Гузеева сорвалась из-за неудобных вопросов

Лариса Гузеева за словом в карман никогда не лезет. Поклонникам прекрасно известен строптивый характер актрисы. Зрители шоу "Давай поженимся" не раз являлись свидетелями того, как 60-летняя ведущая передачи отчитывала нерадивых женихов и невест, ищущих семейное счастье. А пользователи соцсетей попадали под горячую руку звезды за неудобные вопросы или нелестные заявления в адрес Ларисы Андреевны. Так произошло и на этот раз.

Лариса Гузеева опубликовала в блоге несколько фотографий со съемок новой передачи "На дачу". В кадре телеведущая спокойно прогуливается по рынку без маски и резиновых перчаток. Многие поклонники также обратили внимание, что Лариса Андреевна выглядит постаревшей и уставшей.

Актриса молчать не стала и резко ответила подписчикам. "В бан идут одни ... Я человек адски терпелива, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых ... и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете", - сорвалась из-за неудобных вопросов знаменитость.

_larisa_guzeeva_ Дорогие мои подписчики, каждому из вас отдельное спасибо за доброту и любовь

Тем не менее даже столь грозное предостережение о болезнях и бане, а также постоянное удаление комментариев не остановили критику. "Прямо старуха Изергиль, на всех проклятья сыплет!", "Быдловатость женщине не к лицу", "Вы же женщина, так нельзя себя вести", "Лариса, нельзя грозить людям страшными болезнями", "Столько злости чувствуется в этих словах. Такое ощущение, что вы богиня, а остальные - нелюди", - возмущаются фолловеры.

Стоит отметить, что на том самом рынке 61-летняя Гузеева пожаловалась продавщице на лишний вес. Так, в молочном отделе артистке предложили отведать сливки, но ей пришлось отказаться. "Меня кормить не надо, я и так уже в экран не влезаю", - заявила телеведущая.

Оказалось, что актрису больше привлекает процесс приготовления блюд. Хотя, много лет назад она и представить себе не могла, что будет с удовольствием готовить и заниматься прочими домашними хлопотами.

_larisa_guzeeva_ Счастье работать с родными и талантливыми

"Если у вас в доме растет дочка-ленивица - не думайте, что это навсегда. Я была отвратительной, никакой: ни помощницей, ни хозяюшкой. Все родственники крутили у виска и говорит маме: «Альбина, кого ты растишь?». Я себе даже нижнего белья до 10 класса ни разу не стирала, все делали за меня", - поделилась она сокровенным.