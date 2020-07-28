32 миллиона за четыре года: раскрыты заработки Михаила Ефремова в "Современнике"

Уже завтра в Пресненском суде стартует процесс по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова. Как выяснила "КП", никто из родных на слушание не собирается: дети актера (а у него их шестеро) сейчас избегают публичности, а жена Софья Кругликова появится на заседании, лишь когда ее вызовут в качестве свидетеля.

Общаться с прессой по телефону семья также отказывается. Более того - супруга обвиняемого попросила и его друзей воздержаться от откровений.

- Извините, семья не хочет, чтобы звучали какие-то комментарии, - признался kp.ru коллега Ефремова Иван Стебунов, который одним из первых примчался на место аварии и из-за неразберихи потом вынужден был оправдываться, что не ехал с артистом в одной машине.

Будет ли на суде кто-то из товарищей Ефремова по "Современнику", где он долгие годы играет как приглашенный актер, тоже неизвестно. Это, мол, личное дело каждого - никаких акций в поддержку артиста театр не планирует. Что любопытно, самого Михаила Олеговича в спектаклях заменять кем-то из коллег пока не стали.

- Мы ведь не знаем его судьбы, давайте дождемся решения суда, - рассказала kp.ru пресс-секретарь "Современника" Елена Волкова, дав понять, что в случае положительного исхода Ефремова примут обратно. - Мы все за Михаила Олеговича очень переживаем.

Уже завтра в Пресненском суде стартует процесс по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова. Фото: Пресс-служба Таганского суда/АГН "Москва"

Между тем, в репертуаре театра значатся три постановки с актером в главных ролях: "Анархия" идет с 2012 года, "Амстердам" - с 2017. Премьера самого нового спектакля - "Не становись чужим" состоялась в январе-2018. И хотя все постановки пользовались успехом у зрителя, говорят, без Ефремова их могут попросту снять - такой уж он незаменимый артист.

Как выяснила "КП", таланты Ефремова хорошо оплачивались. Так как "Современник" - театр государственный, а Ефремов не состоит в труппе, его участие каждый раз вынуждены были проводить через "Госуслуги". Так, с 2016 года учреждение заключило с Михаилом Ефремовым 11 контрактов, последний из которых закончился незадолго до роковой аварии.

Все закупки проводились у единственного поставщика, то есть никакой конкуренции не предполагали. Театр просто объявлял тендер, например, "Участие в качестве артиста-исполнителя в спектакле "Амстердам" в роли "Скворцов", а также участие в репетициях к указанному спектаклю", и актер заключал контракт. Самый скромный договор с артистом - на 900 тысяч рублей, самый крупный - на 7,7 миллионов. Суммы зависят лишь от количества выходов на сцену: за каждую сыгранную постановку в Москве и области Ефремов получал по 100 тысяч рублей, на гастролях по России - 200 тысяч. Дополнительно за каждую репетицию актеру платили по 10 тысяч рублей. Всего же с 2016 по 2020 годы Михаил Ефремов заработал в театре, согласно госконтрактам, 32,3 миллиона рублей.

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16-летняя дочь актера: "Никогда не отказываюсь от пива"

В браке с Софьей Кругликовой артист воспитывает троих детей: старшей Вере - 16 лет, средней Надежде - 13, а младшему сыну Борису - 10.

Как стало известно kp.ru, на днях Вера Ефремова уехала с подружками отдыхать в Анапу. Есть ли с девушкой кто-то из взрослых, неизвестно, но лучше бы за подростком присматривали: на предложение выпить пива в соцсетях дочь актера призналась, что никогда от него не отказывается. А вот Михаил Ефремов, как уверяет его окружение, с момента пьяной аварии больше ни употребил "ни капли".