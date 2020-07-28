Фигуристка Липницкая показала, как выглядит спустя месяц после родов

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 фигуристка Юлия Липницкая после долгого молчания невероятно активна в своих социальных сетях. Накануне, 27 июля, Юля выложила первое фото своей дочери, в котором сообщила, как зовут ее девочку. Имя Каталина стали обсуждать все фанаты спортсменки. Она родилась ровно месяц как - 27 июня 2020 года.

И вот спустя сутки после радостного поста Липницкая выложила еще одно фото в своем Инстаграме. И на нем Юлия - в полный рост с коляской, в которой спит ее дочка. Но главное, что подметили подписчики и фанаты фигуристки - именитая ученица Этери Тутберидзе находится в прекрасной форме спустя месяц после того, как родила дочку.

- Как похорошела! Быть мамой тебе очень к лицу, - пишут подписчики в комментариях фигуристке. И даже на японском языке ей пишут много теплых слов зарубежные фанаты, говоря, что Липницкая выглядит очень мило.

Молодая мама Юлия Липницкая. Фото: Инстаграм Юлии Липницкой.

Похожая картина была накануне вечером, когда после радостного поста в Инстаграме с первым фото с дочерью и папой, тоже бывшим фигуристом Владом Тарасенко, посыпались тысячи комментариев. Поздравить с рождением первенца Юлю пришли все ее хорошие знакомые - Елизавета Туктамышева, Максим Траньков, и даже нынешняя молодая звездочка тренера Этери Тутберидзе - фигуристка Камила Валиева. И молодая мама успевала ставить сердечки под каждым из поздравлений от друзей.

Впервые новость о том, что Юлия Липницкая ждет ребенка, появилась в середине июня после "инсайда" в соцсетях. На третий год после официального завершения спортивной карьеры. Вместе с тем, вскрылся и еще один факт, который знали не все про скрытную и не особо медийную Юлю - она уже давно в отношениях с Владиславом Тарасенко, который тоже в свое время тренировался в группе у Этери Тутберидзе.