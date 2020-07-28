2020-07-28T22:18:49+03:00
Звезды

"Она может и 100 миллионов просить": Иосиф Пригожин публично распек Юрия Лозу из-за Лолиты

В шоу-бизнесе разгорелся новый скандал
Ольга ЛИБГАРДТ
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Иосиф Пригожин публично распек Юрия Лозу из-за ЛолитыИосиф Пригожин публично распек Юрия Лозу из-за ЛолитыФото: Борис КУДРЯВОВ
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Одиозные высказывания Юрия Лозы в адрес Лолиты Милявской вызвали нешуточный скандал в светской тусовке. Исполнитель хита "Плот" отчитал певицу за ее баснословные гонорары, заявив, что она "зажралась". Вокалистка молчать не стала и ответила коллеге по цеху. Неожиданно в конфликт вмешался продюсер Иосиф Пригожин.

"Она может позволить себе и миллион просить, и два, и 100 миллионов. Есть определенные условия ее жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость", - сказал, как отрезал, Иосиф Пригожин.

Продюсер считает, что Лолита Милявская "стоит всех этих денег без всяких прелюдий, о которых говорит Лоза", передает Пятый канал. Он также отметил, что Милявская имеет право сама устанавливать свои гонорары и распоряжаться ими.

А потом обратился к Юрию. "Не по-мужски комментировать и давать советы, что делать Лолите", - распек он артиста.

В свою очередь, Лолита в ироничном тоне ответила композитору. "Я не читаю всякую ерунду и люблю песню Лозы «Мне уже скоро за 30»", - заявила Милявская изданию.

Напомним, Юрий Лоза отчитал певицу, узнав, что она просит за свои выступления от 40 тысяч евро. Певец не может взять в толк, за какие такие заслуги его коллега по цеху запрашивает подобный гонорар, ведь поет она, по его словам, под фонограму. Он не понимает, что должен сделать артист за такие деньги. "Голым выступить или со всеми организаторами переспать? Ведь звучит та же самая фонограмма, которую уже слышали", - удивляется певец.

Он посетовал, что обычные шахтеры получают за свой тяжкий труд 30-50 тысяч рублей. И считает неправильным, когда тот, кто строил мост год, получает за нужное и ответственное дело меньше денег, чем артист за 20 минут стояния на сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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