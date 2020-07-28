2020-07-28T15:24:08+03:00
Звезды

"А не зажралась ли она?": Юрий Лоза отчитал Лолиту за фонограму и гонорар в 40 тысяч евро

Певец искренне недоумевает, что нужно делать за такие деньги: голым выступить или со всеми организаторами переспать?
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лолита Милявская.Лолита Милявская.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Юрий Лоза старается быть в теме и не выпадать из информационной повестки. На днях исполнитель хита "Плот" высказался на тему звездных гонораров. Под горячую руку и острый язык кумира миллионов неожиданно попала Лолита Милявская.

Юрий Лоза отчитал Лолиту Милявскую за баснословные гонорары. Певец не может взять в толк, за какие такие заслуги его коллега по цеху запрашивает гонорар в несколько десятков тысяч евро. Ведь поет она, по его словам, под фонограму.

"Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: «А не зажралась ли она?»", - возмущается вокалист.

Он не понимает, что должен сделать артист за такие деньги. "Голым выступить или со всеми организаторами переспать? Ведь звучит та же самая фонограмма, которую уже слышали", - удивляется певец.

Сам Юрий сказал, что установленной ставки на выступление у него нет. Поэтому отталкивается от финансовой возможности заказчика и иногда выступает бесплатно на благотворительных фестивалях.

Поэт и композитор напомнил, что "за свой тяжкий труд в забое шахтеры получают 30-50 тысяч рублей в месяц". И считает неправильным, когда тот, кто строил мост год, получает за нужное и ответственное дело меньше денег, чем артист за 20 минут стояния на сцене. "Я не говорю, что профессиональный исполнитель должен работать за копейки. Я говорю про то, что люди, которые выполняют важную работу, должны зарабатывать соответствующим образом", - цитирует Лозу "Вечерняя Москва".

Он надеется, что со временем "богатые станут немного менее богаты, а бедные станут жить достойно". По его словам, живущие в роскоши должны платить соответственно, а простые труженики получать льготы и иметь возможность достойно существовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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