2020-07-29T19:50:05+03:00
Звезды

Новый скандал в деле Ефремова: две жены погибшего встретятся в суде, чтобы выяснить, кто из них "настоящая"

Оскорбленная "самозванка", которая 22 года жила с курьером до самой его смерти, заявила о своих правах
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Процесс по делу Ефремова стартовал сегодня в Пресненском судеПроцесс по делу Ефремова стартовал сегодня в Пресненском судеФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Процесс по делу Ефремова, стартовавший сегодня в Пресненском суде (первый блин, правда, оказался комом - стороны встретились, чтобы перенести слушание на завтра), обещает быть громким не только из-за звездного обвиняемого. У потерпевшей стороны, представленной несколькими лицами, есть разногласия, которые грозят обернуться нешуточным скандалом. Так, в ближайшее время в суде встретятся сразу две жены погибшего курьера Сергея Захарова.

Сейчас потерпевшими признаны четыре человека - старший сын Захарова от первого брака Виталий (у него свой адвокат) и трое родственников из Рязанской области, чьи интересы представляет Александр Добровинский: брат курьера, младший сын и его мать Маргарита - законная супруга погибшего. Однако, есть и другая женщина - Ирина Стерхова, с которой Захаров жил в Подмосковье, а затем и в Москве последние 22 года. Все это время мужчина официально не разводился, поэтому сожительницу следствие так и не признало потерпевшей. Мол, как это так - у нас в деле будут две супруги что ли? Многоженство в России вроде запрещено... Но Стерхова не оставила попыток добиться справедливости.

- В ближайшем открытом заседании будет рассматриваться ходатайство о признании Ирины Михайловны потерпевшей, - рассказал kp.ru ее адвокат Вадим Никулин. - Все доказательства, подтверждающие, что Стерхова более 20 лет жила с Захаровым, мы уже предоставили суду. По закону, потерпевшими могут являться не только родственники, но и "близкие лица" - это официальная формулировка в Уголовно-процессуальном кодексе. При этом Ирина не претендует, чтобы в суде ее называли супругой, и ее участие не исключает участия Маргариты.

Сожительница погибшего Ирина Стерхова отметила, что никто из представителей именитого актера не предлагал ей денежных компенсаций и не приносил извинений.

Сожительница погибшего Ирина Стерхова отметила, что никто из представителей именитого актера не предлагал ей денежных компенсаций и не приносил извинений.

Гражданская жена собрала целую папку документов: характеристику с работы, где она указана супругой курьера; выписку из поликлиники, где они с мужем стояли на учете; данные о зарплате Захарова, которую он ей отдавал, - банковская карточка погибшего до сих пор хранится у женщины дома. Кстати, Ирина единственная, кто приехал в больницу к умирающему Сергею Захарову, она же оплачивала и ритуальные услуги. Как уже рассказывали в эфире федерального канала, после аварии начальник курьера позвонил и законной жене Маргарите, но та ответила, что дела Сергея ее давно не касаются...

- А теперь она начала выкручиваться: в эфире одной из программ прозвучало, что жена не кинулась на помощь, так как посчитала, что этот звонок поступил от аферистов, и ее разводят на деньги. Какие деньги, когда тебе говорят - приезжай в больницу? Поэтому я и пошла в суд, чтобы установить правду, - заверила kp.ru Ирина Стерхова. - Рязанская родня поливает меня грязью, называет мошенницей и самозванкой, утверждает, что все эти 22 года Сергей ездил к жене в Рязань. Скорее всего, из-за этих слов меня и не признали потерпевшей. Получается, я никто и звать никак после 20 лет совместной жизни? Я уже написала заявление о возможно ложных показаниях той семьи - пусть их словам дадут правовую оценку.

Официальная жена Сергея Маргарита с сыном. Фото: Константин МОГИЛИН

Официальная жена Сергея Маргарита с сыном.Фото: Константин МОГИЛИН

В суде все потерпевшие должны будут обосновать свои иски о возмещении морального вреда (заявленные суммы прессе не называют, но судя по всему, счет идет на миллионы). И этот "час Икс" станет решающим. Если рязанская родня заявит, что Маргарита до последнего дня жила с Сергеем Захаровым, Ирина Стерхова молчать не станет.

- Мы хотим услышать, кто и какие давал показания, правдивы ли они, кому и какой ущерб был причинен, - говорит Ирина Михайловна. - Если та сторона будет рассказывать небылицы про последние 20 лет жизни Сергея, и суд им доверится, то мы с моим адвокатом пойдем до конца - вплоть до Верховного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«За рулем был другой человек»: озвучена шокирующая версия ДТП с участием Михаила Ефремова

Сторонники актёра уверены, что его напоили и подставили (подробности)

Михаил Ефремов в суде не признал себя актером: что это значит на самом деле

На вопрос о своей профессии обвиняемый заявил, что он предприниматель (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экс-главу РАО Сергея Федотова приговорили к пяти годам колонии
Посольство РФ получило официальное уведомление о задержании 32 россиян под Минском
Переночевать с медведем: посетителям финского зоопарка предложили необычную услугу
В Ленинградской области стартовал конкурс на лучшее поздравление ко дню рождения родного края
Турция находится в контакте с Россией и КНР по вопросу вакцины от COVID-19
Депутатов Госдумы проверят на наличие иностранного гражданства
Пентагон решил вывести из Германии 11,9 тысяч военных
США расширили санкции против Сирии
Отдых в Турции для россиян подорожал на 10%, сообщают туроператоры
МЧС: На Москву надвигается сильный ливень с градом
Житель Флориды купил Lamborghini за коронавирусные льготы
Власти США изучают возможные меры против китайского TikTok
Эксперт оценил идею массово ввести алкозамки для автомобилей
Спрос на авиабилеты вырос на треть
"Сам виноват, увы!": адвокат показал записку с признанием Михаила Ефремова
Краснодарский край прорабатывает комплекс антикризисных мер для туротрасли
Эпидемиолог оценил шансы россиян избежать повторной изоляции из-за COVID-19