2020-07-29T14:41:15+03:00
Звезды

Михаил Ефремов в суде не признал себя актером: что это значит на самом деле

На вопрос о своей профессии обвиняемый заявил, что он предприниматель
Алена МАРТЫНОВА
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Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда.Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Первое слушание по громкому делу о смертельном ДТП хоть и не состоялось (его перенесли на завтра из-за неявки адвокатов Ефремова), но уже стало предметом бурного обсуждения. В частности, народ удивило заявление обвиняемого, которое он успел сделать в зале суда, когда представлялся.

- Он почему-то назвал себя не актером, а индивидуальным предпринимателем, - заинтриговал прессу адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Тут же пошли разговоры: неужели актёр отказывается от своей принадлежности к профессии? И давно ли он стал бизнесменом? А может, эти заявления и вовсе должны помочь ему избежать наказания..?

Ефремова повезли на первый суд по его делу.

Оказалось, масштаб «сенсации» явно преувеличен.

- Моего подзащитного спросили о месте работы. Нет ведь такого места работы - «актёр», это профессия. Он может работать либо в театре, либо играть спектакли по контракту, как индивидуальный предприниматель. Это нужно банально для того, чтобы легализовать свой доход и платить налоги, но почему-то даже из такой мелочи против нас снова устраивают провокацию, - рассказал kp.ru адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

У суда пришлось разгонять толпу, чтобы провести Михаила Ефремова.Алена МАРТЫНОВА

Между тем, на днях «Комсомолка» уже писала об ИП Михаила Ефремова. За четыре года актёр-предприниматель заключил с театром «Современник» 11 контрактов через сайт Госзакупок на сумму 32,3 миллиона рублей. Это плата за участие артиста в трёх разных спектаклях: каждый выход Ефремова на сцену стоил от 100 до 200 тысяч рублей. Ещё по 10 тысяч звезде платили за каждую репетицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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