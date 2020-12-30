Новоизбранный президент США Джо Байден выдвинул обвинения в адрес ставленников Трампа. По мнению демократа, нынешняя администрация Белого дома ведет себя безответственно и создает препятствия передаче власти.По заявлению Байдена, переходная команда не может добиться полной информации от политруководства Пентагона и Административно-технического управления. По мнению будущего главы Белого дома, это создает проблемы в ключевых областях нацбезопасности.«На мой взгляд, это не что иное, как безответственность», – заявил Байден журналистам.Кроме того, демократ отметил, что для «сдерживания врагов» его команде крайне необходима детальная картина расположения сил и детали проводимых операций.Байден уверен, что основа основ – убедиться в том, что при передаче власти «ничего не потерялось».Глава Пентагона Кристофер Миллер заявил, что усилия его ведомства уже превосходят все мыслимые пределы: команде Байдена было предоставлено 5 тысяч страниц документов, проведены интервью с более чем 400 чиновниками, а сотрудники Минобороны «работали с высочайшим профессионализмом, чтобы поддержать переходные мероприятия в сжатые сроки».