Первая рабочая неделя 2021 года завершится премьерой – 17 января начнется новый сезон шоу «Танцы со звёздами» на канале «Россия». Некоторые из участников уже активно готовятся к предстоящему танцевальному соревнованию.К примеру, 37-летний актер Евгений Морозов. Поклонников у Морозова теперь много – благодаря роли красноармейца Игнатова в многосерийном фильме «Зулейха открывает глаза». Евгений Морозов настроен решительно и шутит: «Теперь я еще и танцор! Кто меня знает, тот поймет и вспомнит насколько их друг Женя далек от танца, а танец соответственно от него. Был! Я решил это кардинально поменять. Теперь кайфую, летаю, хохочу от удовольствия. Вот ноги только что-то болят. И руки, и спина, и шея, и пресс, и икроножные мышцы. И бедра гудят что-то». Учится танцевать Морозов с партнершей Инной Свечниковой. Евгений – прилежный ученик, слушается своего учителя: «Инна – партнерша моя, опора моя, ритм, такт и подсказки!» Между прочим, профессионал танца Инна Свечникова этой весной с актером Иваном Стебуновым зажигала ярко на танцполе. Пара Свечникова-Стебунов выиграла «Танцы со звездами». Морозов не сдается и дома – оттачивает полученные навыки перед супругой актрисой Марусей Зыковой.В социальных сетях Морозову уже пишут обещания: «буду болеть за тебя, и за Даву», «в мой дом может вернутся ТВ», «телевизор придется протереть от пыли», «а какая партнерша у вас!», «харизмой бери их – харизмой».Но еще больше фанатов у 37-летнего певца Сергей Лазарева – и он тоже в «Танцах со звездами». Фан-клуб Лазарева считается самым многочисленным и активным среди музыкантов в нашей стране, так что группа поддержки соберется у экранов немаленькая. В социальных сетях поклонницы Сергея Лазарева пишут, что не могут поверить в такой новогодний подарок – готовятся болеть за кумира. Одна женщина даже призналась: хореограф расплакалась от счастья – любимый артист участвует в любимом проекте.Конечно, певцы танцуют со своим балетом на сцене. Как и артистам им приходится порой разучивать танцы в спектаклях и кино, в театральном училище даже отдельная дисциплина есть по хореографии. Но – «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…» И отдельно поставленные отрепетированные танцы для сцены или фильма – часто не сильно помогают в шоу. На проекте артистам приходится осваивать «с нуля» классические направления и другие танцевальные стили.Будет на проекте среди звездных участников и один настоящий экс-танцор – 27-летний блогер, музыкант Давид Манукян (Dava). В юности Манукян жил и учился в Новосибирске, а еще танцевал – вместе с партнершей Давид становился чемпионом Сибири и России по спортивным бальным танцам. В паре с Давой будет танцевать Дарья Палей. А пока Манукян наслаждается отдыхом на Мальдивах с невестой Ольгой Бузовой – каникулы у океана гарантируют, что один участник проекта точно будет с отличным загаром.Репетиции начались 15 декабря. В шоу много звезд - популярные актеры Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Екатерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр Степанов (ST). В соцсетях интересуются с кем танцует харизматичный профессионал Евгений Папунаишвили? Оказывается, в паре с Евгением в этом сезоне – заслуженная актриса Екатерина Гусева. Ведет шоу «Танцы со звёздами» Андрей Малахов, в жюри – Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник.