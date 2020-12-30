48-летний Андрей Малахов встретит новый год с женой и сыном дома: будут разбирать подарки и отдыхать. Телеведущий редко рассказывает о сыне. К примеру, в беседе с нами он делился, что няню сыну Андрей и его супруга Наталья нашли через знакомых: «За это надо сказать спасибо Оле Слуцкер». Родители у Александра Малахова работающие, мальчик посещает садик. Но Андрей не показывает ребенка в социальных сетях. Нам от так объяснял свою позицию: «Ребенок должен подрасти и сам решить, хочет ли он внимания, чтобы его показывали, снимали».Недавно Саше Малахову исполнилось три года, и на днях он посетил с папой свою первую в жизни елку. Об этом Андрей Малахов рассказал в шоу «Алена, блин!» на YouTube. Малахов рассказал: «Сын очень смешной, с хорошим чувством юмора. Мы были на антиковидной елке: пять детей, родители в масках. Причем, мы заранее не собирались идти на эту елку, не готовились. Но пригласили… Думаю, ну три года – уже понимает Дед Мороз, Снегурочка, ну как ребенок останется без елки. Мы не готовили выступление. Дед Мороз спрашивает: «Ребят, ну что вы приготовили?» Вышла девочка, прочитала стихотворение: «Мамочка, моя…» Ну кто еще? «Я!» - говорит Саша».После того, как ребенок без репетиции вызвался выступить, папа опешил. Малахов шутит: «Думаю, что он будет рассказывать? Главное, чтобы не опозорил, пять человек, но тем не менее». Малахов-младший сообщил, что будет петь: «У него в руках пластиковый стакан с водой – он выпивает. Вокруг тишина. Ставит его. И поет: «Не кочегары мы не плотники…» Исполняет первый куплет этой прекрасной песни. Не знаю почему, но любовь к строительным профессиям, профессиям труда у него своеобразная. Он знает всех строителей во дворе, всех дворников – как их зовут. Я только «за».Андрей Малахов рассказал, что четыре раза в неделю перед съемками сдает тесты на коронавирус, антител у него нет, несмотря на то, что работал без остановки. Телеведущий предположил, что в 2021-м году у людей в разных странах появятся паспорта с отметкой о наличии антител