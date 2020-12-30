Михаил Ефремов устал от публичности: своих адвокатов, близких друзей и даже руководство колонии актер просит не давать о нем никакой информации. Однако, на днях журналистам удалось разглядеть самого знаменитого заключённого-2020 через забор с «колючкой», ограждающий колонию в посёлке Алексеевка Белгородской области. Шапка-ушанка, бушлат, понурая фигура: на фоне других сидельцев представитель столичной богемы ничем не выделяется. Говорят, он уже приступил к рабочим обязанностям - якобы в заключении Михаил Олегович решил освоить швейное дело. Это логичный вывод, учитывая, что главное местное производство - пошив одноразовых медицинских костюмов «Каспер». Предыдущие звезды колонии - футболисты Кокорин и Мамаев, например, трудились на упаковке этих халатов.Однако, по словам Никиты Джигурды, который в деле Ефремова принимал заметное участие, его знаменитого друга на зоне работать не заставляют: выручил блат.- Трудовые обязанности - только по его личному желанию, - заверил Джигурда kp.ru. - Но какая сейчас работа? Мои источники в колонии говорят, что он находится в шоке, мало с кем общается, весь в себе. Человек в стрессе, понимаете? Тем более, адвокаты обещали Мише сначала условный срок, потом - пребывание в московском СИЗО на весь период заключения. Все оказалось ложью. Поэтому Ефремов пребывает в удрученном состоянии. В отряде около 100 человек, условия спартанские - барак. Его не обижают, не заставляют работать, относятся уважительно. Если люди, с которыми я там связался, просил оберегать Мишу. Потому что он, к сожалению, в этой ситуации оказался не воин. Зато гениальный артист.Сам Джигурда очень сожалеет, что Михаил Ефремов отказался от его линии защиты. Мол, экспертиза, которую получил эпатажный артист, доказывает невиновность его друга в ДТП. Никита Джигурда по-прежнему уверен, что за рулем сидел другой человек, а Михаил Олегович себя попросту оговорил.- Я знаю, почему это произошло. По моей информации, и ему, и Софье Кругликовой поступают угрозы, - объявил Джигурда. - Именно из-за угроз, связанных с жизнью детей, Михаил Олегович делает нелогичные шаги, берет вину на себя и отказывается от наших экспертиз, которые реально могут его спасти. Увы, семью шантажируют. Цель? Отжать у него все деньги и важные документы, связанные с театром «Современник». Это своеобразный рейдерский захват.По словам Джигурды, Ефремов лично просил его отойти от резонансного уголовного дела. Но тот продолжает стоять на своём и даже планирует новую схватку с главным оппонентом - представителем потерпевших Александром Добровинским. Тем более, подвернулся подходящий случай: в пылу очередной перепалки экс-адвокат якобы повредил Джигурде палец. Невинная случайность обернулась обращением в травмпункт и полицию.- В следующем году я буду разбираться с Добровинским: в деле с пальцем меня будет представлять Эльман Пашаев. Понятно, что это только предлог, чтобы мне вновь озвучить все свои претензии по делу Ефремова, но я собираюсь всерьёз этим заняться и показать всем, что доказательства вины, представленные Добровинским - фикция, - обещает Никита Джигурда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Не держите зла»: раскаявшийся Михаил Ефремов попросил прощения у заклятого противникаАлександр Добровинский нежданно-негаданно получил письмо из колонии от знаменитого осуждённого (подробности)