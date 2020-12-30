Служба безопасности Украины (СБУ) радостно колотит себя в грудь: накрыта целая группа (аж 11 душ!) российских агентов, которые якобы пытались украсть секретные чертежи украинских военных разработок. В том числе и документы нового ракетного комплекса «Нептун».При этом никаких документальных подтверждений и вещдоков контрразведка незалежной не представляет. Ну да ладно. К байкам о «подвигах» СБУ в Киеве привыкли так же, как к салу на Бессарбском рынке. А теперь – о «Нептуне», которым кичатся некоторые украинские политики и генералы.Еще в начале 80-х годов прошлого века в СССР начали создавать противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с крылатой ракетой Х-35. Головным разработчиком было назначено ОКБ «Звезда» (сегодня входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Некоторые узлы и системы ракеты делались в кооперации с украинскими конструкторскими бюро. После распада СССР кооперация лопнула, россияне сами довели до ума Х-35 и она была принята на вооружение. Украинцы же спохватились только лет 6 назад, достав из сейфов недоеденные мышами старые советские чертежи Х-35 (в России уже давно есть новая модификация этой ракеты). Только этим можно объяснить, что уже через 2 года «Нептун» вышел на стартовые, так называемые бросковые испытания.А теперь вдумайтесь: российские конструкторы возились с Х-35 больше 25 лет, доводя ее до кондиции. А украинцы умудрились сделать это в 10 раз быстрее?! Разгадка этого «феномена» проста – киевские, харьковские и запорожские конструкторы слепили «родную сестру» Х-35 по ее советским лекалам, дав ей мужское имя «Нептун». При этом ТТХ еще советской и «новой\\" украинской ракет не очень-то и сильно разнятся.Еще факт - если российская ракета Х-35 перед принятием на вооружение испытывалась десятки раз, то украинскую признали кондиционной после… 4 –го пуска! Причем, во время одного из этих пусков произошел трагикомичный случай: «Нептун» во время полета к цели развернулся на 180 градусов и ринулся… к точке старта. Украинские генералы и ракетный расчет бросились врассыпную. Хорошо, что на ракете в последний момент сработал самоликвидатор…По строгому счету, никакого интереса к этой сырой и устаревшей ракете у российской военно-технической разведки нет. Это примерно так же, как если бы автомобильный концерн «Мерседес» снарядил на охоту за секретами производства «Запорожца» сразу 11 шпионов.Украине по части ракетостроения так же далеко до России, как до китайской границы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина хвалится новой ракетой «Нептун», которая родом из СССРВ Киеве объявили об успешном испытании ракеты, которая оказалась «подмарафеченной» советской (подробнее)