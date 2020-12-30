Россия большая, а транспортная доступность в ней слабая. И прозвучавшей недавно на Госсовете идее «сшивать страну» была посвящена отдельная встреча Владимира Путина с Михаилом Мишустиным.- Вы обратили внимание на необходимость инфраструктурно «сшивать» огромную территорию нашей страны, развивать коммуникации, чтобы люди могли легко, удобно добираться из региона в регион, и конечно, здесь ключевую роль играет РЖД, - доложил Мишустин. - Мы рассмотрели инвестиционную программу компании, ее общий объём на ближайшие три года превышает два триллиона рублей, в том числе уже в следующем году в развитие железных дорог предусмотрено вложить более 730 миллиардов рублей. В следующем году мы планируем завершение первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта «Восточного полигона» – БАМа и Транссиба.Премьер доложил и о завершении создания объединённой дальневосточной авиакомпании.- Контрольный пакет акций компании «Аврора» передан правительству Сахалинской области, теперь регион – единственный владелец этого стратегического перевозчика, - рассказал глава кабмина. - Перед объединённой авиакомпанией стоят масштабные задачи: за четыре года её пассажиропоток должен вырасти до двух миллионов человек, а количество маршрутов превысить полтысячи. Это позволит построить на территории Дальнего Востока единую региональную сеть и перейти к прямым перелётам между городами этого федерального округа без стыковки в Москве, в крупных городах.Благодаря программе субсидируемых тарифов льготный билет на Дальний Восток будет стоить около восьми тысяч рублей.- Мы готовы выделить дополнительно ещё пять миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов, - пообещал Мишустин. - Это позволит перевезти на 450 тысяч пассажиров больше за год, а средняя цена для жителей дальневосточного региона составит 10 200 рублей в одну сторону.- Это хорошие новости и хороший подарок для дальневосточников, - одобрил Путин. -10 200 рублей для перелёта с Дальнего Востока. Сегодня, насколько я помню, это 16 250 рублей, так что это действительно снижение заметное, спасибо большое.Кроме этого президент обратил вниманием на большое число отечественных новинок в авиастроении и судостроении, которым предстоит сыграть свою роль в развитии транспортной инфраструктуры.