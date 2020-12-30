Андрей Малахов впервые раскрыл подноготную конфликта с Наташей Королевой. Телеведущий сделал все, чтобы оградить певицу от скандала с изменой мужа Сергея Глушко. По словам Андрея, артистка и Тарзан могли бы все решить решить до того, как это стало достоянием общественности.Андрей Малахов рассказал о том, как пытался предупредить и оградить Наташу Королеву от грандиозного скандала с изменой Сергея Глушко. \\"Я сделал все, чтобы оградить ее от этого скандала, который она могла решить… Сережа мог решить с этой женщиной\\", - уверен телеведущий.Дело в том, что любовница Тарзана в сентябре пришла к Андрею со своей историей. Анастасия Шульженко раскрыла Малахову все подробности своих отношений со стриптизером на протяжении полутора лет, заявив, что забеременела от Глушко. Однако Малахов отказался выпускать это в эфир из-за многолетней дружбы с Королевой.\\"Я понимаю, какая это бомба, что это сериал на несколько частей. Но я звоню Наташе и говорю: «Я хочу тебя предупредить, потому что вот такая история. Я хочу быть честен с тобой, я могу еще сейчас задержать на неделю, но есть другие, которые ее подхватят. Так что у тебя есть неделя, чтобы закрыть историю... Но я по дружбе не буду писать с ней историю\\", - рассказал Андрей в эфире шоу \\"Алена, блин!\\".В итоге Шульженко появилась в другой передаче. Примечательно, что незадолго до этого певица обещала дать интервью Андрею. \\"Если я буду давать интервью, то только тебе\\", - поведала Наташа своему другу.Малахов в итоге обратился к Королевой с просьбой все же дать ему эксклюзивное интервью, но вокалистка отказалась, заверив, что не хочет ничего комментировать. Каково же было удивление телеведущего, когда через некоторое время певица все-таки прервала молчание и появилась в шоу Ксении Собчак. \\"Дорогие товарищи Борис и Малахов, это выпуск посвящается вам. Завидуйте молча!\\", - с этих слов началось шоу жены Константина Богомолова.Получив такой удар в спину, Андрей по сей день не понимает, почему Королева решила пойти именно к Собчак. По его словам, телеведущая лишь высмеивала скандал вокруг измены Тарзана: \\"Собчак над ними реально издевалась. Глумилась над ними, как она это может, элегантно их троллила. Но Наташа все равно оказывается у нее и сидит рассказывает все ей. Ну, окей\\".После этого Малахов выпустил программу про Королеву и ее супруга. Андрей рассказал о первой встрече стриптизера с любовницей. Наташа была возмущена выходом этого выпуска и заявила, что намерена подать в суд на телеведущего.Впрочем, Андрей зла на подругу не держит. \\"Она правильно поступила, она должна защищать свою честь и свое достоинство. Она может делать все, что она хочет, даже подать на меня в суд. У меня прекрасные чувства к Наташе Королевой. Ее песня «Желтые тюльпаны» - это мой хит в караоке. Даже день рождения моей жены в один день с Королевой\\", - откровенничает Малахов.Он готов сотрудничать с Королевой, но только в том случае, если Наташа выдаст откровения, которые она еще не озвучивала Собчак. \\"Жду ее звонка. Если надо, перезвонит\\", - резюмировал Малахов.