В Новый год 2020-2021 президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с традиционным поздравлением.Глава государства подведет итоги уходящего года, расскажет о планах страны на грядущий 2021-й и пожелает гражданам успехов и счастья.Поздравление президента России Владимира Путина начнется 31 декабря в 23.55 (для каждого часового пояса).Сразу после обращения главы государства часы на Спасской башне Кремля пробьют двенадцать раз, а затем прозвучит государственный гимн Российской Федерации.Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию новогоднего поздравления Владимира Путина по московскому времени.Первыми новогоднее обращение президента увидят жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 по мск.