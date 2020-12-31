Поездки, купленные по программе туристического кешбэка, можно будет перенести на 2021 год, вплоть до 31 декабря – такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Перенос дат возможен лишь по одной причине: если в городе или регионе, куда собирались туристы, властями введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Собственно, первый из них по нынешним временам не редкость. В Москве, например, режим повышенной готовности объявлен еще 5 марта и формально не отменен до сих пор.\\"Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путевок. Теперь эти вопросы урегулированы на уровне правительства. Точный срок переноса должен быть определён дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу”, - уточняют в правительстве.Правда, пока не понятно, каким образом туристы смогут воспользоваться полезным в целом новшеством. Ведь по условиям акции, кешбэк можно было получить за поездки, которые заканчиваются не позднее 10 января (а продажи завершены еще 5 декабря). То есть почти все путешественники, которые купили туры на условиях кешбэка, либо уже успели отдохнуть, либо отправятся в дорогу в самые ближайшие дни, либо просто отказались от поездок (например, узнав о закрытии музеев и ресторанов в Санкт-Петербурге на Новый год), не дождавшись решения о возможности переноса – оно появилось лишь 31 декабря.Программа туристического кешбэка в России будет действовать и в 2021 году, так что возможность переноса поездок в любом случае актуальна.