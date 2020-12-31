В Италии говорят: Рождество со своими, Новый Год - с кем хочешь. Да, раньше пик путешествий был именно на новогодние праздники, так как еще в день Поклонения волхвов , или день Колдуньи, 6 января выходной.Многие улетали к теплому морю, а другие предпочитали европейские столицы. Рим был полон так последние года, что по некоторым узким тротуарам в центре можно было проходит только боком. Сейчас Рим под жестким карантином, не только туристам въезд запрещен, но даже лимитированы правилами посещение друзей и родных.Центр пуст, все непродовольственные магазины закрыты. Темно и в больших окнах ресторанов, можно в некоторых заказать доставку. Но городской транспорт ходит регулярнее и четче обычного. Пуста и площадь Святого Петра. К рождественской елке не подойти, все ждут новогоднюю мессу Папы, которая начнется с 17-00 и редкие приглашенные пройдут по билетам. Карантин вносит свои коррективы. Город по прежнему величественен, но без людей на улицах смотрится осиротевшим.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВиртуальный Новый год: Как встретить 2021-й в Париже, Нью-Йорке и Исландии, не отвлекаясь от оливье“КП” выбрала 5 ярких онлайн-трансляций празднования Нового года в разных странах (подробности)