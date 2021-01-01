Длинные новогодние выходные отличный способ провести больше времени с ребенком. Причем все – от властей до эпидемиологов – рекомендуют в этот период больше гулять. Да и сами родители знают: малыш, нагулявшийся на улице, лучше ест, спит, и меньше трясет елку в квартире. Но вот погода, увы, сейчас не всегда благоприятна для длительных прогулок.- Холодная погода и сильный ветер - агрессивные факторы, которые могут испортить состояние кожи каждого человека, - говорит главврач одной из детских клиник Москвы, педиатр Евгений Тимаков. - Детская кожа особенно подвержена этой агрессии. Она значительно тоньше, чем у взрослого, функция потовых и сальных желез не вполне сформирована, в роговом слое кожи содержится больше воды, чем у взрослого. Поэтому она более чувствительна к изменяющимся погодным условиям. Из-за ветра и холода кровеносные сосуды пережимаются, коже не хватает питания и кислорода, работа сальных желез ухудшается. Кожные покровы становятся тонкими, обезвоживаются, разрушается водно-липидный барьер. В результате кожа краснеет, грубеет, становится шершавой, присутствует ощущение стянутости. Если вовремя не принять меры, пораженные участки начнут шелушиться, могут появиться ранки и трещины. Весьма неприятные и болезненные, являющиеся воротами для попадания различных инфекций.Главная профилактика: создать защитуОсновная профилактика обветривании и обморожений - нанесение специальных кремов и гигиенической помады (по необходимости) за 15-20 минут до выхода на улицу. Запомните — не за 2 минуты, а за 15-20, чтобы крем успел впитаться и создалась защитная пленка. Но задача создать ТОНКУЮ защитную пленку на открытых участках, чтобы обветривалась она, а не кожа. Под толстым слоем крема кожа дышать не будет, а к непросохшему слою защиты начнут прилипать грязь и пыль. Поэтому слишком усердствовать тоже не нужно.Чтобы избежать обветривание губ, учите детей дышать на морозе носом. Закрывайте руки варежками/перчатками, не только на морозе, но и при сильном ветре.Что делать точно не нужно: умываться непосредственно перед выходом из дома, особенно с мылом (чтобы не смывать естественную защиту кожи, да и слой нанесенного крема тоже).Если все таки кожа обветрилась1. Придется посидеть дома пару дней, чтобы не усугублять ситуацию, то есть исключить контакт кожи с ветром и морозом.2. Следите, чтобы дети не терли и не царапали обветренные места. В микро ранки и трещины может попасть инфекция.3. Умывайтесь чуть теплой водой, после чего аккуратно промокайте кожу и увлажняйте питательными кремами.4. Восполняйте водный баланс. Поите ребенка водой, компотами, морсами. А также обязательно витаминизируйтесь. Витамин Е и Омега 3 способствуют регенерации кожных клеток.5. При сильном обветривании используйте противовоспалительные, антибактериальные кремы и мази. Но их желательно использовать только после консультации с врачом. А уж гормональные мази использовать самостоятельно категорически не рекомендуется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСалют, испорченный салат и модные санки: как оказать первую помощь при новогодних травмах и ЧПВрачи рассказали, как справиться с самыми распространенными новогодними проблемами (подробнее)