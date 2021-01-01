Герои Анатолия Ромашина - тактичные, деликатные, порядочные, совестливые - воплощали идеал настоящего интеллигента. Это можно сказать и об инженере Бахе из «Ответного удара» - лучшей, наверное, серии «Следствие ведут знатоки», где вместе с великолепным Ромашиным играли Георгий Менглет и Валерий Носик. И о Герасиме Петрине в «Неоконченной пьесе для механического пианино». И о множестве врачей (представителей типично «чеховской» профессии) и ученых, которых он сыграл. И даже о Николае II, в роли которого он сначала снялся в «Свеаборге» (1972), а потом в знаменитой «Агонии» (1974): режиссер Элем Климов впервые в советском кино показал императора не «Николаем Кровавым», а мятущимся и слабым интеллигентом.И в жизни Анатолий Владимирович, кажется, был очень симпатичным человеком - у друзей и близких о нем сохранились в основном теплые воспоминания. А его страшная и нелепая смерть в августе 2000 года стала огромным шоком для всех, кто видел его на сцене и на экране.Удивительно, но Ромашин с его врожденной, казалось бы, интеллигентностью происходил из рабочей семьи (как, к слову, и один из главных «аристократов» советского кино Вячеслав Тихонов). Он родился в Ленинграде в первый день 1930 года, его отец был рабочим, мать - горничной, а потом лаборантом. Однако и родители, и бабушка и дедушка по отцовской линии были страстными меломанами и любителями оперы (брат Анатолия, Владимир, впоследствии стал известным оперным певцом).Когда Анатолию было 10 лет, а его брату - 9, началась война. А вскоре - блокада Ленинграда. Мальчикам удалось выжить в ее первые, страшные месяцы. Мать заставляла их каждое утро гладить воротнички рубашек холодным утюгом - просто чтобы они двигались, и не замерзали от лютого холода. В конце концов семью эвакуировали из Ленинграда по Дороге жизни - при этом дети своими глазами видели, как под лед Ладожского озера проваливались машины. Владимир вспоминал: «Идет колонна машин, льда уже практически нет, и одна машина — бултых, другая проехала дальше, опять одна — бултых, другая едет дальше»…После войны семья вернулась в Ленинград. Анатолий увлекался книжками и театром; отслужив три года на флоте, отправился в Москву, поступать в Школу-студию МХАТ (с собой он прихватил друга - Александра Лазарева, впоследствии тоже очень известного актера). Ромашина не устраивали отметки в его школьном аттестате, и он решил проблему просто: пошел на рынок и купил «из-под полы» чистые бланки для себя и для Лазарева. Туда он вписал другие отметки - четверки и пятерки.С одной стороны, то, что молодые люди были из Ленинграда, им помогло. Как то ли в шутку, то ли всерьез вспоминал Лазарев, их приняли в Школу-студию «по разнарядке» - тогда принципиально старались набирать студентов из разных городов. С другой - в общежитии приходилось существовать впроголодь. У студентов-москвичей были родители и домашние кухни (откуда они приносили ему, чтобы «подкармливать» иногородних товарищей). И все равно, тем порой приходилось воровать арбузы с Рижского вокзала, который находился от общежития в нескольких минутах ходьбы - там в начале осени стояли огромные платформы с бахчевыми, прибывшие из Астрахани…В кино Анатолию Владимировичу повезло не сразу: серьезная карьера началась, только когда ему было за тридцать, а признание пришло, когда было уже за 40. Его очень часто пробовали на роли в фильмах, но в конце концов они уходили к другим артистам (почему-то чаще всего - к Олегу Стриженову). Да и в театре имени Маяковского с ролями долго не везло - пока в конце 60-х его художественным руководителем не стал режиссер Андрей Гончаров, в чьем спектакле «Дядюшкин сон» Ромашин наконец-то заблистал.* * *Когда Ромашин был студентом, гадалка напророчила ему, что он трижды женится, станет отцом двух дочерей и сына и умрет в 83 года. Первые два пророчества сбылись, хотя и с небольшой поправкой.Первый его брак, в котором родилась дочь Татьяна, длился недолго. А со вторым получилась сложная, яркая, драматическая история. Его новой избранницей стала Маргарита Мерино, выпускница ВГИКа, актриса (это она ездит под дождем на велосипеде в «Я шагаю по Москве»), дочь испанского военного, учившегося в московской Академии имени Фрунзе. Именно к Маргарите Ромашин ушел от своей первой супруги (с одним чемоданом - из дома он взял только одежду и шеститомник Бертольда Брехта). Развод занял очень много времени - Анатолий и Маргарита смогли расписаться, только когда их общей дочери Марии уже исполнилось три месяца.Ромашин, с одной стороны, был заботлив, а с другой - почти патологически ревнив. Обнаружив однажды невинное письмо от Василия Шукшина, с которым Маргарита дружила, он разорвал его в клочки. То же случилось и с фотографиями Вячеслава Тихонова - еще одного друга жены. Впрочем, в конце концов у нее действительно начался роман с другим мужчиной, и они с Ромашиным развелись. Чуть позже Маргарита с дочерью Машей уехала в Барселону. Там работала чертежницей и тосковала по Москве. И, когда Ромашин об этом узнал, предложил вернуться к нему. Бывшая жена и дочка вернулись в Москву, и вскоре Маргарита и Анатолий снова пошли в ЗАГС…Но в конце концов эти бурные отношения завершились: Маргарита окончательно уехала в Мадрид, их с Ромашиным дочь сейчас живет в Латинской Америке. А Ромашин встретил молодую актрису Юлию Иванову, которая стала его третьей и последней женой.Анатолий Владимирович был старше Маргариты Мерино на 12 лет, и старше Юлии на сорок (!) Окружающим сперва казалось, что их отношения - какой-то странный мезальянс. Но потом, присмотревшись, они убеждались, что Анатолий и Юлия Ромашины по-настоящему искренне и нежно любят друг друга.В интервью «КП» Юлия рассказывала: «Толя был очень талантливым человеком и благороднейшим мужем. К сожалению, с сегодняшним образом мужчины эти эпитеты совершенно не ассоциируются… Невзирая на нашу разницу в возрасте, Анатолий Владимирович никогда не давил на меня. В его характере, что редко встречается у мужчин, совершенно не было эгоизма. При этом он мог запросто забыть меня на трассе, в Подмосковье (смеется). Как-то мы поехали в город Электросталь покупать кухонную мебель. На обратном пути наша машина заглохла. На улице - жуткий ливень. Анатолий Владимирович привязал трос, чтобы кто-то дернул машину. Как назло, никто не останавливался. Анатолий Владимирович выждал время, еще раз прокрутил ключ зажигания и машина завелась! Он попросил, чтобы я отвязала трос. Что я и сделала. Затем открыла заднюю дверь, кинула трос на сидение рядом с собакой. А он решил, что я села в машину. И тронулся с места. В итоге я осталась стоять под дождем одна. Надеялась, вернется. Когда промокла окончательно, решила добираться до дома самостоятельно. Возвращаюсь, а Толя с нашей собакой стоят на балконе и ждут, когда же я приеду. Эта история потом много лет веселила наших друзей»…Их сыну Дмитрию сейчас 23 года. Предсказания гадалки оказались довольно точны: три жены, две дочери, сын… Но вот то, что Ромашин доживет до 83-х, увы, оказалось ошибкой. Он скончался в 69. Решил спилить старую огромную сосну, которая росла на территории дачного участка (часто смотрел на это дерево, говорил, что оно «мешает», но руки никак не доходили). И вот в роковой день 8 августа 2000 года начал пилить сосну. Он этим раньше не занимался и не знал, насколько это опасно. Спиленные деревья падают быстро. Сосна рухнула на Ромашина всей своей тяжестью.Однажды у Ромашина брала интервью Оксана Пушкина - и вышла из студии в слезах. Она спросила: «У вас есть мечта?» Он ответил: «Да. Я понимаю, что уйду раньше, чем жена и сын. И, если бы были талоны на жизнь, я бы с удовольствием поменял пару лет жизни на несколько секунд. Чтобы лет через десять-двадцать посмотреть, как здесь Дима и Юля»...