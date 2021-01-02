ТЕЛЕСКОП “ДЖЕЙМС УЭББ” НАЧНЕТ ПОДГЛЯДЫВАТЬ ЗА ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕЛОВЕЧКАМИСамый мощный, сложный и чувствительный телескоп “Джеймс Уэбб” отправится в космос 21 октября 2021 года. Он является воплощением невероятных технологий и его стоимость приближается к 10 миллиардам долларов. Предшественник “Джеймса Уэбба” телескоп “Хаббл” проработал на орбите 30 лет и передал на Землю более миллиона изображений звезд, туманностей, галактик и планет. Самый известный снимок - “Столпы творения” - постили в соцсетях миллионы пользователей. Новый аппарат сможет заглянуть туда, куда “Хабблу” не удавалось. Главное зеркало “Джеймса Уэбба”, благодаря хитроумной конструкции раскладывающихся сегментов, составляет 6,5 метров в диаметре, а площадь 25 квадратных метров. Для сравнения показатели “Хаббла” - диаметр 1,32 метра при площади 4,5 квадратных метра.Теперь “подглядывать” за инопланетянами станет значительно удобнее. “Джеймс Уэбб” сможет видеть “холодные” экзопланеты с температурой поверхности, как у нашей Земли. И более того, он способен различать спутники таких планет, вроде Луны. Считается, что наличие такого соседа один из признаков того, что на планете может зародиться жизнь. С его помощью ученые смогут внимательно приглядеться к таким объектам Солнечной системы, как спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. Есть основания полагать, что под ледяной поверхностью обоих спутников скрывается жидкий океан. А как известно, где вода - там есть и жизнь. Инструменты “Джеймса Уэбба” позволяют зафиксировать биомаркеры жизнедеятельности внеземных форм жизни - это могут быть такие газы, как метан, метанол, этан...Кроме того, телескоп даст возможность наблюдать свет первых звезд и галактик, которые образовались сразу после Большого взрыва. Таким образом, мы сможем узнать как выглядела Вселенная в первые три процента своего существования.ДОСТУП К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ СТАНЕТ БЕСПЛАТНЫМВ новом году стартует так называемый План S - это революционная инициатива, цель которой обеспечить любому гражданину открытый доступ к научным публикациям. То есть любознательная публика сможет следить не только за научными поисками пресловутых “британских ученых”, но и за исследованиями, которые реально перевернут мир. Инициативу поддержали 12 стран Евросоюза. Логика простая: если ученые занимаются исследованиями за государственный счет, значит, налогоплательщики уже оплатили их работу. И платный доступ к научным публикациям это ни что иное, как попытка второй раз взять плату за уже проданный товар. К этой инициативе присоединились и частные исследовательские фонды, например, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, активы которого оцениваются в 50 миллиардов долларов. Билл Гейтс, которому в “благодарность” за спонсирование науки выкатили нелепое обвинение, что он чуть ли не сам организовал пандемию коронавируса, особенно заинтересован в распространении научного знания. Поскольку в научном мире существует расхожее мнение, что если людям дать доступ к правдивой информации, то зло и глупость исчезнут сами по себе (как бы не так! - Ред). Точно такие же надежды были связаны с появлением Интернета. Но вместо торжества добра и правды мы увидели, как в Сети плодятся группы сторонников теории плоской Земли, борцов с ГМО и вышками 5G.Тем не менее очень важно, чтобы не только ученые, но и широкая публика имела доступ к результатам научных работ. Потому что если общество не понимает, чем же занимаются ученые, то это плохо кончится и для науки и для самого общества.МАРС ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПЛАНЕТУ ЖЕЛЕЗЯКУУченые шутят, что Марс - единственная планета Солнечной системе, которая населена роботами. Такую планету под названием Железяка, описывал Кир Булычев и мы хорошо знакомы с ней по мультфильму “Тайна третьей планеты”. В наступающем году “население” Красной планеты пополнится сразу тремя новичками. Воспользовавшись стартовым окном, которое открылось летом 2020 года (оно позволяет долететь не за 9, а за 7 месяцев) на соседнюю планету отправились сразу три миссии. В данный момент к Марсу приближается эскадра из трех аппаратов: это межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов “Аль-Амаль” (в переводе с арабского - “Надежда”), китайский аппарат «Тяньвэнь-1» (“Вопрос к небу”) и американская миссия “Марс-2020” с самым большим в истории марсоходом Perseverance (“Настойчивость”) на борту. Первыми достигнут Марса американцы, они планируют высадится на поверхность 18 февраля. У экспедиции две главные задачи: поиск жизни на Марсе и начало операции по доставке марсианского грунта на Землю. По времени эта операция займет 11 лет. Задача Perseverance собрать образцы, поместить их в капсулу и доставить на специальную площадку, откуда их заберет аппарат, который будет запущен в 2026 году.Китайский ровер (он весит 200 килограмм - в 4 раза легче, чем его американский коллега) произведет мягкую посадку на Марс 23 апреля. Он тоже будет искать следы жизни, но пойдет другим путем, заглянет с помощью радаров под поверхность Марса на глубину до 100 метров. Таким образом ученые узнают есть ли вода в недрах и расширят свои познания в области геологии планеты.Арабский “Аль-Амаль” будет работать на орбите, спускаемого аппарата у него нет. У него более скромные задачи, изучить атмосферу и климат Марса.КОГДА УВИДИМ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕВ жизни всегда есть место подвигу и научному исследованию, даже если вы не ученый. Для этого достаточно иметь под рукой какое-нибудь небесное явление и прибор для наблюдения. В случае с солнечным затмением подойдет закопченое стекло или сварочные очки. Судя по ажиотажу, которым в последние годы сопровождается затмение, люди стали чаще смотреть на небо. В 2021 году будет хороший повод - полное солнечное затмение, которое случится 4 декабря. Правда, Россия не самая удачная площадка для наблюдений, поскольку максимальную фазу можно будет наблюдать только в Антарктиде. Это, прямо скажем, и до коронавируса, был самый мало достижимый континент. Частные фазы затмения будут видны также на юге Африке, и на юго-востоке Австралии.Однако кольцевое солнечное затмение (когда Луна не может полностью закрыть Солнце), которое состоится 10 июля, будет прекрасно видно в Якутии, на западе Чукотки, севере Магаданской области и северо-западе Камчатки.АТАКА НА АСТЕРОИДБрюсу Уиллису уже 65 лет, и он устал спасать человечество. А у нас должен быть способ защитить себя в том случае, если на горизонте появится астероид, который будет угрожать Земле. 22 июля 2021 года стартует космическая миссия DART, которая в условиях, приближенных к боевым, попробует изменить траекторию полета двойного астероида Дидим. Сам Дидим нашей планете не угрожает, но является удобным тренажером, поскольку зонду легко выйти на его орбиту. Дидим представляет собой систему из двух тел: диаметр основного астероида примерно 800 метров, а вокруг него на расстоянии чуть больше километра вращается астероид поменьше - диаметром 150 метров. Вот по этой мини-луне и предстоит нанести удар космическому зонду, весом 500 килограмм. Атака на астероид состоится 22 сентября 2022 года. За тем, как она повлияет на изменение траектории движения небесного тела, ученые сначала будут наблюдать с помощью наземных телескопов, а позже получат детальную информацию благодаря космическому оку - спутнику Hera. Его запустят в 2024 году, чтобы оценить долгосрочные результаты атаки зонда-ударника. Если удастся изменить траекторию движения Дидима, значит этот прием будет использоваться для защиты Земли от астероидов-убийц.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТоп-5 научных открытий 2020 года: инопланетяне на Венере и паук имени ДжокераНе коронавирусом единым жила наука в 2020 году. Помимо создания тест-систем и вакцин от COVID-19, ученые совершили немало удивительных открытий (подробнее)