- ...Здравствуйте, уважаемый Михаил Владимирович!- Здравствуйте, Александр. С Новым годом!- С наступившим. С новым счастьем поздравляем вас от имени всех наших читателей и радиослушателей.- Так, потише, ребята!.. (в трубке - шум, детские голоса.) А я поздравляю всех читателей, слушателей и вас с наступившим 2021-м и желаю в Новом году здоровья и успеха во всех делах.- Спасибо огромное. А вы где сейчас находитесь, что говорите – ребята, потише?..- Дома. В Хабаровске.- Как встретили Новый год?- Сейчас, секунду. (в трубке - снова детские голоса) Я ничего не слышу… Алло!- Ну, нормально, это хорошо - дом, дети. А чем ваши ребята там сейчас занимаются?- Сейчас конкретно едят суп.- О! Я вас отвлек от такого важного занятия…- Да нормально все. Обычные домашние дела.- У вас вся семья в сборе, как я понял.- Да. Жена и четверо сыновей за круглым столом -в Хабаровске, в личной (собственной) квартире - с хабаровской пропиской, все, как положено.- А какая у вас квартира тогда, опишите. Мы ни разу об этом не рассказывали…- Мы не будем это обсуждать.- Ну, хорошо. Главное, что круглый стол.- Да. И - квартира своя.- Да. И сыновья едят суп. И - прописка Хабаровская.- А квартира - не государственная.- Я вот прочитал ваше новогоднее обращение к жителям Хабаровского края... И там особо не было про какие-то трудности, про проблемы, а оно больше ориентировано в сегодняшний день, в Новый год, и - главное: все зависит от нас. Вы сами его составляли?- Ну, да. Да... В принципе, работал сам.Ну, я посчитал своим долгом сказать спасибо всем, кто боролся с коронавирусом, нашим волонтерам, врачам, всему медицинскому персоналу, да и вообще всем хабаровчанам, жителям края... Потому что у нас стабилизировалась сейчас ситуация, и связываю я это, исключительно, с дисциплиной, с организованностью людей, с тем, что бизнес очень ответственно относится к мерам, которые мы предпринимаем, и результат – налицо.- Понятно. Скажите, пожалуйста, вы бы временно исполняющему обязанности губернатора Михаилу Дегтяреву какую бы оценку за все эти месяцы поставили? Или пусть это будет не ваша оценка, а…- Да нет, ну, это - люди... Это они будут оценивать нашу работу. Но команда работала добросовестно, 24 х 7 - круглосуточно, это точно.К отопительному сезону мы подготовились хорошо, - все, у нас сейчас тепло, светло везде.С коронавирусом, как я уже сказал, ситуация стабилизировалась, паводок и африканскую чуму свиней пережили.Бюджет приняли досрочно, он у нас сбалансированный, с увеличением доходов, плюс - с ростом федеральных средств на 12% мы его сверстали.Индексировали - впервые за восемь лет - все краевые социальные выплаты и стипендии нашим студентам. Хорошо поработали. Нормально.- Класс.- Транспортный налог снизили.- Намного?- Примерно вровень с Приморьем сделали. Люди здесь очень переживали и считали несправедливым, что в Приморье транспортный налог ниже. Им все обещали, прежние начальники, а мы сделали, нашли резервы.- Ясно. Как вы оцениваете помощь молодому руководителю со стороны федерального центра? Ведь у вас в крае едва ли не половина правительства перебывала.- Мы благодарны и Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашего края, и председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, и всем вице-премьерам и министрам, кто к нам приезжал, звонил нам и поддерживал нас.Нормально выстроена работа у нас с федеральным центром. Мы, вообще, любую поддержку принимаем с благодарностью. Ни от чего не отказываемся.- Ну, само собой. Самое яркое событие за все эти… получается, что вы семь месяцев находитесь на посту врио губернатора, да?- Пять.- ...И - самая яркая командировка, поездка за эти месяцы.- Не буду я ничего выделять. Самое яркое событие – одно, и оно быстро пролетело у меня за два месяца - это объезд всего края.Ну, и самое главное – люди. Очень крепкие, у которых поступок - в крови. Вот что отличает дальневосточников, и жителей Хабаровского края особенно, от других.- В смысле, как это понять, что - поступок в крови?- Ну, поступок. Вот каждый человек здесь каждый день совершает поступок. И оценивает других только по поступкам…- Понятно. Вот пару месяцев мы с вами не общались, я чувствую, что у вас какой-то говорок особый появился, такой сибирский, хабаровский. Вы специально его вырабатываете с помощниками или это все - пришло само собой, из-за того, что вы там - безвыездно все эти месяцы…- (смеётся) Не знаю, я не замечаю этого. Никаких специальных мероприятий не проводим (на этот счёт).Постоянно - в делах.Вот только сегодня были на работе, разбирали последствия чрезвычайной ситуации у нас в одном из районов… 31-го там сгорела дизельная электростанция. Но, спасибо ремонтникам, они в течение суток успели восстановить электроснабжение, перекинули туда резервные дизель-генераторы и к Новому году дали свет в двух поселках.- Классно.- Вот чем занимаемся. Хозяйством занимаемся. Каждый день. Без выходных.- Понял. Как ваша супруга к этому относится?- Положительно.- Ясно. У вас, наверное, там суп стынет. Тогда, пока он совсем не остыл, коли я ворвался к вам со своим звонком во время обеда, - вы можете просто… сейчас обратиться к слушателям радио, читателям, посетителям сайта и сказать все, что вы о нас думаете.- А думаю я о вас очень хорошо. И обо всех читателях и слушателях. И - ещё раз - желаю в Новом году здоровья и успеха в делах. И чтобы дети радовали. И внуки. Только - радовали бы!- Понял. Ну что, классные слова. Спасибо вам огромное. Приятного аппетита.- Всего доброго.- Отличной вам работы. Всего.- Спасибо. На связи...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМихаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края: Оформил ипотеку, купил квартиру. Когда бываю в Москве, тянет домой - в Хабаровск«Все нормально, работаю)» - такое смс в воскресенье утром глава региона прислал обозревателю KP.RU Александру Гамову (подробнее)