Накануне новогодних праздников мы предложили читателям «Комсомолки» выбрать самых стильных звёзд 2020 года.Из знаменитых музыкантов, актеров, спортсменов и певцов вы выбрали Сергея Лазарева. Несмотря на пандемию, артист выпускал хиты, радовал фанатов умилительными фотографиями с сыном и дочкой.«Серебро» у сериального актера Дмитрия Пчелы. В минувшем году артист снялся в клипе у Николая Баскова, завоевав ещё больше симпатий у домохозяек, полюбивших его киноработы.На третьем месте Дима Билан, сменивший в 2020 году цвет волос, добавив к причёске несколько розовых прядей. Подростки в восторге от таких метаморфоз певца.В десятку самых стильных вошёл король поп-музыки и безусловно, король стиля Филипп Киркоров.Кстати, согласно опросу ВЦИОМ Филипп стал в 2020 музыкантом года. С этим не поспоришь, за год артист выпустил множество хитов. Чего только стоит его дуэт с блогером Давой, набравший миллионы просмотров на Ютубе.В десятку стильных господ вошли: Алексей Воробьев, Дмитрий Нагиев, Эмин Агаларов, Милош Бикович, Александр Ревва, Владимир Машков.А самой стильной леди читатели «КП» назвали Валерию. Трудно поверить, что в новом году артистка стала бабушкой. Сын Арсений подарил ей внучку. А Валерия по-прежнему стройная, красивая, как и двадцать лет назад.В тройке самых-самых: София Ротару, Ольга Бузова.В десятку вошел семейный тандем -Кристина Орбакайте, Алла Пугачева.Алла Борисовна в свои 71 выглядит даже лучше, чем на пике своей карьеры. Видимо, маленькие дети действительно молодят народную артистку.