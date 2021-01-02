За прошлый год советы астрологов приобрели особое значение: когда мир трясет и лихорадит, и неизвестно, что будет завтра, именно к ним за прогнозом обращались даже самые большие скептики. Вот и Василиса Володина, несмотря на уход из телешоу \\"Давай поженимся\\", в 2020-м смогла нарастить свою популярность. Она комментировала развитие пандемии, курсы валют, международную политику... К счастью, привычные гороскопы для знаков Зодиака тоже остались в арсенале Володиной. В своем Инстаграме астролог представила прогноз на 2021 год в двух словах, а на ее YouTube-канале доступна расширенная версия.Овен: год поиска самоуважения через деньги и друзейОсновной конфликт будет развиваться между заработками и тратами: сложно сохранить прежний уровень жизни. Ищите тех, кто мог бы вам помочь: как финансово, так и связями или советами.Телец: год поиска революции и здравого смыслаПостарайтесь держать себя в руках и лезть на рожон, даже когда очень хочется. Взвесьте: можете ли вы возглавить революцию, которую пытаетесь устроить?Близнецы: год неожиданностей и поиска новой идеологииВас ждут перемены, которые пошатнут веру в себя, привычные ценности и близких людей. В ближайшее время Близнецам придется рассчитывать только на себя и менять свое окружение: работу, цели, даже страну проживания.Рак: год созерцания жизни и отдачи долговРаки будут загребать жар чужими руками, продвигаясь вперед с чужой помощью. Для тех, кто набрал кредитов и долгов во всех смыслах этого слова, настанет время расплаты. Постарайтесь компенсировать все как можно скорее и даже в двойном размере.Лев: год большой любви и больших свершенийГод потрясающих возможностей в личной жизни как для холостых Львов, так и для тех, кто в браке. Много соблазнов. Кроме того, обострится конфликт между работой и личной жизнью.Дева: год спокойствия и стабильностиЕсть все шансы зажить размеренной и спокойной жизнью. Займитесь бытовыми привычками: нормализуйте режим питания, сна и отдыха. При этом Девы могут быть внезапно вовлечены в ситуации с законом, о которых раньше не подозревали.Весы: год творческих проектов и детейВас может огорчать поведение детей, однако, с творческими и бизнес-проектами все обстоит еще сложнее. Возможны внезапные препятствия, когда, казалось бы, все складывается по плану. Осторожнее с развлечениями: даже самые безобидные чреваты травмами.Скорпион: год недвижимости и жильяГод покупки квартиры, оформления ипотеки, улучшения жилищных условий. Зачастую у ваших близких это будет вызывать противодействие. Кроме того, возможны не самые приятные финансовые сюрпризы.Стрелец: год целенаправленной работы и контактовТо, что раньше давалось легко, в этом году так уже не сработает. Вам нужно научиться ставить цели и достигать их. Ваш путь будет гораздо легче, если научитесь заводить нужные знакомства.Козерог: год подведения итогов и получения дивидендовЕсли до этого вы работали, не покладая рук, - ждите щедрой награды. Но если не слишком напрягались, результат будет соответствующий. Готовьтесь к переменам: они испытают вас на прочность и в итоге укрепят веру в свои силы.Водолей: год покорения новых высотМожет ошибочно показаться, что в этом году вам подвластно все. Дома ждите бунта: придется приложить усилия, чтобы сохранить отношения. Будьте готовы к уступкам и диалогу. Еще одна примета - постоянные поломки техники.Рыбы: год уединения и поиска смысла жизниВам нужно задуматься: действительно ли вы хотите и дальше жить в суете, которая вас окружает? Этот год - про умение оставаться на плаву и путь к себе самому.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМиллионерша из телевизора: как Василиса Володина из «Давай поженимся» стала самым модным и богатым астрологомЗа гороскоп раскрученного эксперта платят по 140 тысяч рублей (подробности)Астролог Василиса Володина, предсказавшая смену правительства: «Следующим важным месяцем станет апрель»Ведущая проекта «Давай поженимся!» сделала прогноз для kp.ru (подробности)