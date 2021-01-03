Пока страна лениво доедает салаты и осушает запасы новогодних напитков, некоторые производители сериалов пользуются моментом и пашут, как волы. «КП» представляет лишь несколько телепроектов, работа над которыми уже кипит.Панин в мире пэпсовТут важно не перепутать: не мопсов, а пэпсов — то есть сотрудников ППС (патрульно-постовой службы МВД РФ). Именно так называется новый сериал, ради съемок в котором одиозный Алексей Панин вернулся в Россию из Испании, в которую эмигрировал. Если работу удастся завершить без казусов и эксцессов, это станет первый за последние пять лет сериал Панина. Кого он там играет — пока не сообщается. Но судя по гриму и костюму, явно не сотрудника МВД (больше похож на легендарного героя «Жмурок»). Известно, что режиссером проекта выступил Денис Павлов, продюсировавший ранее проекты «Шифр», «Петр Лещенко» и другие.Комедия про аутистовЗвучит весьма настораживающе. Но создатели сериала (режиссеры Анна Озар и Павел Емелин) с говорящим названием «Ку-ку» решили подойти к обсуждению проблемы легко и непринужденно.В центре повествования — мальчик Жорик (Алексей Онежен) с диагнозом «аутизм», которого воспитывает бабушка Любовь Павловна (Юлия Ауг). Его родители — пластический хирург Кира (Анна Слю) и риэлтор Яша (Юрий Чурсин) — в это время строят карьеры и активно путешествует. Однако все меняется в один момент, когда Жора возвращается в их дом. В проекте также занята Олеся Железняк, героиня которой в ожидании семейного счастья ныряет в прорубь на Крещение, и другие артисты.Алексей Ягудин — снова в сериалеКак и Алексей Панин, вернется на экраны после пятилетнего перерыва и Алексей Ягудин — олимпийский чемпион и ведущий шоу «Ледниковый период». В 2015 году вышел фильм «Одной левой», где спортсмен сыграл камео. А в 2021 году должен выйти новый сериал под названием «Грех», в нем тоже снимается Ягудин.- Что касается моих планов, то я получил роли в двух сериалах, - признался Алексей. - Один – «Грех» – это реальная история 20-летней давности. Также на Первом канале стартует новый проект, и съемки проходили три дня подряд.Детали обоих проектов пока не раскрываются.Пускепалиса взяли в напарникиПереигравший силовиков всех мастей и званий Сергей Пускепалис снимается в новом сериале «Напарники» — и там у актера роль опытного оперативника. Съемки проекта проходят в не чужом для артиста Ярославле. Пускепалис служит там худруком местного драмтеатра.Герой Пускепалиса в «Напарника» — Иван Титов, лучшии оперативник города, «в нагрузку» которому дают генеральского сына Влада (Андрей Багиров) и выпускницу университета, «вечную отличницу» Леру (Маруся Климова).Их и будет пестовать видавший виды Титов. Лента снимается в комедийном ключе — это не классический детектив с расследованиями, а нечто близкое «Полицейской академии».Зима и море, день чудесныйЕще одна комедия, съемки которой проходят в Геленджике (там же снят сериал «Отпуск», который выйдет в начале года на ТНТ), названием отсылает к известному советскому фильму — «Как выйти замуж за сантехника». Собственно, на традицию фильмов тех лет и сделан расчет.— Такая добрая история, — поясняет исполнительница главной роли Юлия Такшина. — Она напоминает наши старые добрые советские комедии, поэтому, когда я прочитала сценарий, то сказала: «все, я должна это сыграть. Не успокоюсь, если не получу эту роль». Правда, фильм очень хороший, надеюсь, у нас все получится.В мелодраматическом сериале, посвященном отношениям молодой пары на курорте, также заняты Наталья Громушкина («Адаптация»), Елена Бирюкова («Саша+Маша»), Дмитрий Муляр («Экипаж») и другие. Сценарий проекта написал журналист Юрий Ненев.