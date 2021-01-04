ОТ 28 ТЫСЯЧ И БОЛЬШЕВ редакцию «КП» обратился читатель, прислав скрин объявления о вакансии врача-диетолога с заработной платой от 28 тысяч рублей в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии.В это же учреждение требуется уборщик служебных помещений, зарплата – от 35 тысяч. Обе вакансии размещены на сайте столичного департамента здравоохранения.«Как же так? – справедливо возмущается читатель. – Неужели зарплата врача меньше зарплаты уборщика?»А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯМы решили разобраться в этой ситуации, а заодно выяснить – правду ли говорят о неравномерном распределении зарплат в медицинской сфере в России.Как выяснилось, небольшая зарплата врача-диетолога объясняется просто. Нужно лишь зайти на сайт работодателя, где написано, что специалист требуется на 0,25 ставки, график работы посменный.Со вторым вопросом все сложнее. В сведениях о доходах главврачей, возглавляющих муниципальные лечебные учреждения столицы, цифры оплаты их труда разнятся от – 220 тысяч до почти миллиона рублей в месяц.При этом, по данным минувшего октября, озвученным заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиром Ефимовым, средняя зарплата московского врача — 156 400 рублей, среднего медперсонала — 91 900 рублей.ГЛАВВРАЧИ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ- Здесь возникает вопрос социальной несправедливости, - подчеркивает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. – Мы часто слышим жалобы на подобные ситуации. Но есть определенный регламент по начислению заработной платы, которую утверждает бюджетное учреждение на основе рекомендаций трехсторонней комиссии. В нее входят представители профсоюзов, работодателя и правительства. И хотя эти рекомендации являются основополагающими, принятие решений все равно остается за самими организациями. Они разрабатывают положение об оплате труда. А контракт с руководителями подписывает учредитель.- То есть главным врачам госбольниц и поликлиник зарплату назначает департамент здравоохранения?- Да, они же согласуют премиальный фонд. Поэтому именно учредитель должен контролировать ситуацию, не допуская серьезных расхождений.- Но на практике мы же видим, что разница ощутимая. В Свердловской области, например, средняя зарплата врачей около 80 тысяч, а их руководителей - более 200 тысяч. И если я правильно понимаю, эта средняя зарплата считается с учетом зарплат главврачей, доход которых значительно влияет на «температуру по больнице».- По данным мониторинга системы оплаты труда Финансового университета, мы видим, что в некоторых регионах – Архангельской, Иркутской, Псковской областях, оклад главного врача рассчитывается кратно окладам среднего персонала. К примеру, зарплата руководителя начисляется исходя из 3-4-5 окладов обычного врача. А в Кировской, Тульской, Курской и Ульяновской областях – в кратном отношении к средней зарплате основного персонала. В Краснодарском крае – к средней зарплате всех работников. А вот в Москве, Свердловской области, Севастополе, Бурятии, Волгоградской, Нижегородской, Смоленской областях и других регионах – никакого кратного нет. Оклад главврачей начисляется без какой-либо конкретизации. Отсюда такие большие зарплаты, вызывающие недоумение у большинства людей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗарплаты вырастут, а безработных станет больше: Прогноз бизнеса на 2021 годЧто будет с доходами работников в следующем году (подробности).