Високосный 2020 год миновал. Однако, как обещают звезды, в наступившем году хоть и продолжатся тенденции, заложенные в прошлом, в целом жить станет легче.- Коронавирусная ситуация будет продолжаться в мире еще около года, но пик пройдет за первые шесть месяцев года наступившего. Нас ждет еще небольшая волна роста заболевших во второй половине январе, - рассказал «КП» ректор Академии астрологии Михаил Левин. - К лету будут открываться границы, но отдельные ограничения, связанные с пандемией, будут сохраняться до конца года. Кризис, вызванный коронавирусом, не закончится. Он будет иметь последствия, его отзвуки будут слышны в течение 12 лет.Вообще ближайшие 12 лет станут переломными для всего мира. В этот период произойдет трансформация европейской цивилизации. Ей на смену придет иная культура. Фактически мы станем свидетелями того самого «Заката Европы», о котором писал еще в начале ХХ века Шпенглер.- На эти длительные процессы накладывается еще одно событие: раз в 600 лет происходит тройное соединение Сатурна, Урана и Нептуна. В этот период происходит заложение новой культуры. В 1307 году фактически стартовала эпоха Ренессанса, на Руси Москва стала строиться и расти. В 620-х годах - зарождение мусульманства. А до этого - христианства. Перед стартом процесса всегда происходит кризис. Кризис отчасти преодолен, впереди нас ждет резкий подъем к середине 2030-х годов, - продолжает астролог.СШААмерику в следующем году будет снова потряхивать. Продолжатся манифестации и акции протестов.Президента, избранного на соединении Юпитера и Сатурна, ждут трудности. Такие, как правило, не доживают до конца своего срока. Или как, например, как Рейган, могут пережить нападение.США также может потрясти страшная трагедия, такая как в 2001 году, когда в результате теракта были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке.- К 2030-2040 годам Америка будет переживать глубокий кризис. Штаты могут наткнуться на что-то, похожее на Вьетнам или Афганистан, - поясняет Михаил Левин.Однако с финансовой и экономической точки зрения США остаются стабильной державой. Как и доллар, который не сдаст свои позиции в ближайшие годы.УКРАИНА- Россию в 2021 году ждут сюрпризы на западной границе. Не исключено, что Украина предпримет попытку взять реванш в Донбассе. Это может произойти в марте-апреле. Давление будет оказываться в большой степени на луганском направлении, чем на донецком, - считает астролог. – Но если Владимир Зеленский все-таки не решится на этот силовой шаг, то на ближайшие годы шанс вернуть народные республики, скорее всего, будет потерян.Серьезных потрясений в политическом или социальном плане для Украины в следующем году не предвидится. Крупных военных переворотов или майданов тоже. В целом, Зеленский ведет страну в сторону демократизации.БЕЛОРУССИЯДля Белоруссии наступивший и следующий годы будут переломными и критическими.- Демократические мирные процессы, которые были заложены в этой стране в прошлом году, будут усиливаться и нарастать. Идет мощный процесс демократизации, и его уже не остановить, - отмечает Левин.ЕВРОПА И КИТАЙВ Европе вызванный коронавирусом кризис продолжится и растянется на ближайшие два-три года. Границы начнут открываться с лета, но ограничения могут сохраняться вплоть до декабря 2021 года.В Китае в следующем году будут наблюдаться некоторые сложности. Например, в социальной сфере, в сельской жизни, они коснутся отношений между работодателями и подчиненными. Возможно, так скажутся последствия эпидемии. Но глобальных разрушительных процессов в ближайшие два года не предвидится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ США карантин будет действовать до осени 2021 годаДоктор Энтони Фаучи сделал свой неутешительный прогноз (подробности).